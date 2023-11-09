أول تعليق من والدة طالب الابتدائية بعد إلحاقه مباشرة بجامعة دمياط بقرار حكومي

في أول تعليق من والدة الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، على موافقة مجلس الوزراء بإلحاقه بجامعة دمياط مباشرة، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

ماذا قالت والدة الطفل النابغة؟

وأبدت والدة الطالب يحيى عبد الناصر، سعادتها الكبيرة بالقرار الحكومي الصادر بإلحاق نجلها بالجامعة مباشرة.

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وقالت بحسب "سكاي نيوز عربية" إنه جرى إبلاغها بالقرار الرسمي مساء الأربعاء، مضيفة: "فرحتنا كبيرة للغاية، وتفاجأت بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، وأنتظر معرفة كافة التفاصيل الرسمية والإجراءات التكميلية التي ستتخذ معه".

وخلال السنوات الماضية، شارك الطالب يحيى عبد الناصر في الكثير من المحاضرات العلمية بكلية العلوم جامعة دمياط، إذ سبق وتسلم شهادة تفيد بحضوره بعض المقررات العلمية بـ"نظام الاستماع".

وأكد عميد كلية العلوم بدمياط، محمد إسماعيل، وأعضاء اللجنة القائمين بالتدريس للطالب، على نبوغه في علوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء، ومواصلة تقديم كافة الرعاية العلمية له.

وأمس الأربعاء وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

وجاء ذلك انحيازًا من جانب الدولة للنابغين، وبناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الرعاية الكاملة للمتفوقين علميا.

كما قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.



وتأتي هذه الموافقة بعد دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب الفائقين، وتحفيزًا لذوي المهارات والقدرات الخاصة، وذلك في ضوء جُهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

وأجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختبار قدرات دولي للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وشمل ذلك اختبار المواد العلمية " STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة ٤ ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحًا فائقًا يضعه بين أفضل ١٠٪ من المتقدمين لاختبارات القبول. كما خضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضًا، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.