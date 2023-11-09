جمال الغندور يشن هجوما لاذعا على مدير نادي بيراميدز بسبب مباراة الزمالك

بيراميدز، رد جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام السابق، على ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بعد الهجوم اللاذع الذي شنه الأخير على أحمد الغندور حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر التي أقيمت مساء أمس الأربعاء بإستاد القاهرة الدولي.

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حاسبوا الدخلاء على كرة القدم

وقال جمال الغندور إن تصريحات ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز لا تليق تمامًا على فريق يمثل الكرة المصرية في بطولات إفريقيا، مشيرًا إلى أن تلك الأقاويل تسيء لنادي بيراميدز قبل منظومة التحكيم، وكرة القدم بريئة من تلك الألفاظ.

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طاقم التحكيم نجوم المباراة

وأضاف الغندور عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الدخلاء على كرة القدم يجب أن يحاسبوا لأنهم يقومون بالإساءة لأنديتهم، وكل الحكام تخطئ، وطاقم حكام الزمالك وبيراميدز أدار اللقاء بشكل جيد وكانوا نجوم المباراة".

وتابع: "مستوى التحكيم في لقاء بيراميدز والزمالك كان جيدًا رغم الضغوط الكبيرة على مدار الـ120 دقيقة، المباراة كانت على المرميين، وفيها هجوم شديد من جانب الفريقين".

اتحاد الكرة مطالب بحماية الحكام

وأكمل: "على اتحاد كرة القدم التدخل في الأمر لحماية الحكام المصريين، نحتاج من المسؤولين التدخل وأتوقع أنهم لن يصمتوا، ولا بدَّ من معاقبة ممدوح عيد، خصوصًا أن الغندور لم يخطئ في المباراة، وهذه الألفاظ التي ذكرها غير مقبولة مطلقًا، كما أن نادي بيراميدز لن يقبل تلك التجاوزات، وأن يكون هناك تحرك من جانب الاتحاد في هذا الملف".

وأكد: "حتى لو الحكم أخطأ، يجب التدخل لحماية الحكام من أي تجاوزات".

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أول قرار من مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد تخطي الفريق عقبة بيراميدز بركلات الترجيح والصعود لنهائي كأس مصر.

أول قرار من إدارة الزمالك بعد الصعود لنهائي كأس مصر

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة استقرت على صرف مكافأة للاعبي الزمالك، بعد التأهل لـ نهائي كأس مصر على حساب بيراميدز.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك كانت قد وعدت اللاعبين بمكافأة مالية حال الصعود للنهائي، وهو ما حدث بالفعل.

مباراة الزمالك وبيراميدز، حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.