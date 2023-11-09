قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآلياته تقتحم مدينة جنين (فيديو)
طوفان الأقصى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، منذ قليل، مدينة جنين، ودوت صفارات الإنذار في المدينة والمخيم.
قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
ويتواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على مواقع عدة في غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة شمال مخيم الشاطئ، ضمن العملية البرية علي القطاع.
تصعيد كبير في الضفة الغربية
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أمس، بأن مؤسسة الدفاع حذرت مجلس وزراء الحرب، التي يقودها بنيامين نتنياهو، أن الضفة الغربية على وشك تصعيد كبير.
وعلى صعيد الأوضاع في غزة، زعم جيش الاحتلال مساء أمس الأربعاء أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، في محاولة إسرائيلية للتغطية على خسائر جيش الاحتلال الفادحة جراء المواجهة مع المقاومة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "رأينا اليوم انتقال نحو 50 ألفًا من سكان غزة من شمال القطاع إلى الجنوب".
وأضاف: "أنهم يغادرون لأنهم يفهمون أن حماس فقدت السيطرة على شمال غزة، وأن هناك منطقة أكثر أمانًا في الجنوب، تصل إليها الأدوية والأغذية والمياه".
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