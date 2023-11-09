الخميس 09 نوفمبر 2023
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خبير يكشف خطورة التفجيرات الإسرائيلية على غزة ويوجه رسالة شكر لعالم الزلازل الهولندي

الدكتور عباس شراقي
الدكتور عباس شراقي والباحث الهولندي، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، تأثير التفجيرات والقنابل التي تضرب بها إسرائيل قطاع غزة ومدى تأثيرها في وقوع زلزال كبير بالمنطقة، موجها رسالة للـ باحث الزالزال الهولندي المثير للجدل.

التفجيرات الإسرائيلية وقنبلة هيروشيما

كتب “شراقي” على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" تحت عنوان: التفجيرات الإسرائيلية تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما وقال: "ألقت إسرائيل قذائف وقنابل تقدر بأكثر من 25 ألف طن متفجرات خلال أقل من شهر منذ 7 أكتوبر حتى لأوائل نوفمبر، وهي كمية تعادل قنبلة هيروشيما مرة ونصف تقريبًا (15 ألف طن)، وتعادل قنبلة ناجازاكي (25 ألف طن)، مما دعا الباحث الهولندي بالتوقع بأنه سوف يكون للقصف الإسرائيلي في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبيرة على طول البحر الميت". 

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زلزال في غزة بسبب القصف الإسرائيلي

وأضاف: "نقدر للباحث الهولندي موقفه من رفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية غزة، ولكن نختلف معه في آرائه وتوقعاته لحدوث زلازل لأنها غير علمية، واعتماده في توقع الزلازل يعتمد على اصطفاف الكواكب والنجوم وعلاقتها بالأرض وهذا لم يعترف به كعلم حتى الآن، ومع احترامي له فهو باحث مجتهد لكن ليس بعالم متخصص في مجال الزلازل أو الجيولوجيا، ولا يعمل في جهة علمية وليس له أي إنتاج علمي منشور في دوريات متخصصة، وبالتالي تصريحاته لا يعتد بها علميًّا".


وتابع: "منطقة البحر الميت نشطة زلزاليًّا لأنها عبارة عن أخدود كبير ممتد من الأخدود الإفريقي العظيم الذى يصل طوله إلى حوالي 7 آلاف كيلومتر بدءًا من موزمبيق جنوبًا مرورًا بملاوي وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي والبحر الأحمر وخليج العقبة والبحر الميت ويمتد شمالًأ حتى فالق شرق الأناضول في تركيا، وتحدث بها الزلازل أسبوعيًّا على الأقل ولكن بشدة ضعيفة إلى متوسطة غالبًا 3-5 درجة على مقياس ريختر ونادرًا أن تكون أكثر من 6 درجات|.

 

ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة

وأردف: "القذائف الإسرائيلية سقطت على مدار شهر ولم تسقط مرة واحدة، وجمعيها تفجيرات على سطح الأرض، وتأثيرها في القشرة الأرضية في المنطقة لا يرقى إلى درجة حدوث زلازل كبيرة في المنطقة النشطة بالفعل بحكم الطبيعة، ولكن تأثيرها لا يقل عن النووي في حصد الأرواح البشرية وتدمير المدن وتسويتها بالأرض، نظرًا للقذف المكثف في مناطق مكتظة بالسكان، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني خلال شهر، في وقت سقطت فيه أقنعة الغرب الذي صدعنا بشعاراته الزائفة حول حقوق الانسان والديمقراطية.

 

تحذير عالم الزلازل الهولندي

حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، من حدوث زلزال مدمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب قصف جيش الاحتلال غزة بأطنان من القنابل، ليؤكد هوجربيتس أن القصف الإسرائيلي الغاشم، سيؤدي لتسريع حدوث زلزال مدمر كبير.

 

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العدوان الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية قطاع غزة باحث الزالزال الهولندي اصطفاف الكواكب والنجوم مجال الزلازل البحر الأحمر القذائف الاسرائيلية عباس شراقي

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