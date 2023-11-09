الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إطلاق نار في مستوطنة إيتمار قرب نابلس بالضفة الغربية (صور)

الشرطة الإسرائيلية،
الشرطة الإسرائيلية، فيتو

أكدت مصادر عبرية، فجر اليوم الخميس، سماع إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار بمحيط مدينة نابلس في الضفة الغربية. 

وتحدثت المصادر عن "أنباء أولية عن إصابات في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "إيتمار" جنوب شرق نابلس".

 

وأشارت المصادر إلى "وقوع إصابتين في عملية إطلاق نار نحو مركبة للمستوطنين شمال الضفة الغربية".

ومن جانبها أعلنت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إصابة شخصين في إطلاق نار في مستوطنة "إيتمار" الإسرائيلية بالضفة الغربية.


وقالت خدمة الإسعاف في بيان: "إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا بجروح خطيرة وامرأة تبلغ 23 عامًا في حالة متوسطة في حادث إطلاق نار في الضفة الغربية".

 

بالمقابل قالت مصادر فلسطينية إن "المقاومين لم يطلقوا النار تجاه طفلة كانت داخل مركبة المستوطنين التي أطلق النار تجاهها قرب مستوطنة "إيتمار"".

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وفي وقت لاحق، أشارت المصادر إلى "انسحاب منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "إيتمار" شمال الضفة الغربية والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح".

 

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إطلاق نار مستوطنة إيتمار مدينة نابلس الضفة الغربية نجمة داود الحمراء

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