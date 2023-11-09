بشكل مفاجئ، الجيش الإسرائيلي يعلن تعليق عملياته البرية في غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعليق عملياته البرية في قطاع غزة.
وفي بيان نشر عبر موقع الإلكتروني قال الجيش إنه علق عملياته البرية في غزة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويأتي هذا الإعلان وسط معلومات عن اقتراب الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة مقابل الإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، حسبما أفادت مصادر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
كما قال مصدر لوكالة "أ ف ب" إن مفاوضات بوساطة قطرية تجري الآن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين إطلاق سراح من 10-15 رهينة مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة يوم أو يومين في غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معارك قطاع غزة وإصابة 5 آخرين بجراح.
وأضاف بحسب البيان أن إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر الماضي بلغ 352 عسكريًّا.
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