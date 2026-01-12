طلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة يتوجهون لأداء امتحان الرياضيات

18 حجم الخط

تستعد مدارس محافظة الجيزة، بعد قليل، لاستقبال طلاب الصف الثاني الإعدادي لأداء امتحان مادة الرياضيات، والذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وأفادت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بأن لجان الامتحان جرى تجهيزها بالكامل منذ الساعات الأولى من الصباح، مع التأكد من جاهزية المراقبين وتطبيق التعليمات الخاصة بتنظيم العملية الامتحانية داخل المدارس.



ويخوض الطلاب امتحان الرياضيات وسط حالة من التركيز، خاصة أن المادة تُعد من المواد التي تتطلب دقة في الحل وفهمًا جيدًا للمسائل، حيث يهدف الامتحان إلى قياس مهارات التفكير والتحليل لدى الطلاب، وفق المنهج الدراسي المقرر.



تعليمات الامتحانات للطلاب

وأكدت المديرية أهمية الالتزام بالضوابط الامتحانية، ومنع إدخال الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تخل بنظام اللجان، مع التشديد على توفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على أداء الامتحان بصورة طبيعية.



ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة خلال الأيام المقبلة لبقية المواد الدراسية، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية لضمان انتظام الامتحانات.

