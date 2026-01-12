القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جولدن جلوب في نسختها 83
أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ83 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2026 وسط حضور ومشاركة مجموعة ضخمة من أبرز نجوم الشاشة الكبيرة والصغيرة في لوس أنجلوس.
واحتفى الحفل بأكبر الإنجازات في السينما والتلفزيون التي تم تقديمها على مدار الأشهر الـ12 الماضية، وجاءت القائمة الكاملة للجوائز كالتالي:
أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي
تيانا تايلور، فيلم One Battle After Another
أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي
ستيلان سكارسجارد، فيلم Sentimental Value
أفضل ممثل في مسلسل درامي
نواه وايلي، مسلسل The Pitt
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي
"جين سمارت"، مسلسل Hacks
أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني
اوين كوبر، مسلسل Adolescence.
أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي
سيث روجان، مسلسل The Studio
أفضل أغنية أصلية في فيلم سينمائي
"Golden"، فيلم KPop Demon Hunters
أفضل موسيقى تصويرية في فيلم سينمائي
Sinners
لأفضل سيناريو
فيلم One Battle After Another
أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي
روز بيزن، فيلم If I Had Legs I’d Kick You
أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي
تيموثي شالاميه، فيلم Marty Supreme
أفضل ممثل في مسلسل قصير
ستيفن جراهام، مسلسل Adolescence
أفضل ممثلة في مسلسل قصير
ميشيل ويليمز، مسلسل Dying for Sex
الإنجاز السينمائي والنجاح في شباك التذاكر
فيلم sinners
أفضل مخرج
بول توماس أندرسون، فيلم One Battle After Another
أفضل فيلم أنميشين
فيلم KPop Demon Hunters
أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية )
الفيلم البرازيلي The Secret Agent
أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني
"إيرين دوهيرتي"، مسلسل Adolescence
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
ريا سيهورن، مسلسل Pluribus
أفضل مسلسل درامي
مسلسل The Pitt
أفضل مسلسل قصير
مسلسل Adolescence
أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي
مسلسل The Studio
أفضل ممثلة في فيلم سينمائي درامي
جيسي باكلي، فيلم Hamnet
أفضل ممثل في فيلم سينمائي درامي
فاجنر مورا، فيلم The Secret Agent
أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي
فيلم One Battle After Another
أفضل فيلم درامي
Hamnet
