ثقافة وفنون

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جولدن جلوب في نسختها 83

جولدن جلوب، فيتو
جولدن جلوب، فيتو
أسدل الستار على فعاليات الدورة الـ83 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2026 وسط حضور ومشاركة مجموعة ضخمة من أبرز نجوم الشاشة الكبيرة والصغيرة في لوس أنجلوس.

واحتفى الحفل بأكبر الإنجازات في السينما والتلفزيون التي تم تقديمها على مدار الأشهر الـ12 الماضية، وجاءت القائمة الكاملة للجوائز كالتالي:

أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي

 تيانا تايلور، فيلم One Battle After Another

أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي 

 ستيلان سكارسجارد، فيلم Sentimental Value

أفضل ممثل في مسلسل درامي

 نواه وايلي، مسلسل The Pitt

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي أو موسيقي

"جين سمارت"، مسلسل Hacks

أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني 

اوين كوبر، مسلسل Adolescence.

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي أو موسيقي 

 سيث روجان، مسلسل The Studio

أفضل أغنية أصلية في فيلم سينمائي

 "Golden"،  فيلم  KPop Demon Hunters

أفضل موسيقى تصويرية في فيلم سينمائي

 Sinners

لأفضل سيناريو

 فيلم One Battle After Another

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي

روز بيزن، فيلم If I Had Legs I’d Kick You

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي

 تيموثي شالاميه، فيلم Marty Supreme

أفضل ممثل في مسلسل قصير

 ستيفن جراهام، مسلسل Adolescence

أفضل ممثلة في مسلسل قصير

 ميشيل ويليمز، مسلسل Dying for Sex

الإنجاز السينمائي والنجاح في شباك التذاكر

فيلم sinners

 أفضل مخرج 

بول توماس أندرسون، فيلم One Battle After Another


 أفضل فيلم أنميشين 

 فيلم KPop Demon Hunters

أفضل فيلم أجنبي (غير ناطق بالإنجليزية ) 

الفيلم البرازيلي The Secret Agent

 أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني 

"إيرين دوهيرتي"، مسلسل Adolescence

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

ريا سيهورن، مسلسل Pluribus

أفضل مسلسل درامي

 مسلسل The Pitt

أفضل مسلسل قصير

 مسلسل Adolescence

أفضل مسلسل كوميدي أو موسيقي

مسلسل The Studio

أفضل ممثلة في فيلم سينمائي درامي

جيسي باكلي، فيلم Hamnet

أفضل ممثل في فيلم سينمائي درامي

فاجنر مورا، فيلم The Secret Agent

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي 

 فيلم One Battle After Another

أفضل فيلم درامي

Hamnet

