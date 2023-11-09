الخميس 09 نوفمبر 2023
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بعد الهجوم عليه، تركي آل الشيخ يدعم بيومي فؤاد على إنستجرام وتويتر ويستثني "فيس بوك"

تركي آل الشيخ يدعم
تركي آل الشيخ يدعم بيومي فؤاد، فيتو

بيومي فؤاد، دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنان بيومي فؤاد بعد الهجوم عليه من قبل الجمهور وتناقص عدد متابعيه الذين انخفض عدد بمقدار مليون متابع في أقل من 24 ساعة بسبب هجومه على زميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من مسرحية “زواج اصطناعي” التي تم عرضها بموسم الرياض.

 

مسرحية بيومي فؤاد الجديدة

وزار، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الفنان بيومي فؤاد في كواليس مسرحيته “تطبق الشروط والأحكام” التي يشارك بطولتها أكرم حسني، والتي ستعرض ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد العلي.

تركي آل الشيخ وبيومي فؤاد

ونشر تركي آل الشيخ، صورة تجمعه مع بيومي فؤاد من كواليس المسرحية بموقعي “إنستجرام” و"إكس" تويتر سابقًا، واضعًا “قلب أحمر"، لكن من الملاحظ أن “آل الشيخ” لم ينشر الصورة على حسابه الشخصي بـ"فيس بوك" الذي شهد حملة الهجوم على بيومي فؤاد.

واضطر الفنان بيومي فؤاد إلى إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد استمرار الهجوم عليه من قبل الجمهور وتناقص عدد متابعيه الذين انخفضوا بمقدار مليون متابع في أقل من 24 ساعة.

 

هجوم بيومي فؤاد على محمد سلام

كل ذلك بسبب الفيديو الذي انتشر له على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعد عرضه مسرحيته “زواج اصطناعي” التي يشارك في بطولتها وتعرض في موسم الرياض، والذي انتقد فيه زميله محمد سلام بعدما اعتذر عن المشاركة في المسرحية بسبب حرب غزة.

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أجر بيومي فؤاد في مسرحية زواج اصطناعي

وتساءل الكثيرين عن أجر بيومي فؤاد في المسرحية الذي قد يكون رقم فلكي جعله يدافع عن المسرحية بهذا الشكل، واستطاعت “فيتو” معرفة أجر بيومي فؤاد في المسرحية.

 

الفنان الكوميدي يحصل على 50 ألف دولار عن كل عرض يومي في المسرحية التي تقوم ببطولتها مي عز الدين، حيث إن تعاقده على العرض باليوم وليس بمبلغ إجمالي.

 

كما أن بيومي فؤاد يشارك في مسرحية أخرى تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام” يقوم ببطولتها أكرم حسني وتعرض ضمن موسم الرياض، وسيحصل بيومي فؤاد على نفس المبلغ يوميًّا.

 

وواجه بيومي فؤاد، هجومًا عنيفًا من جانب الجمهور اليومين الماضيين، وكذلك من زملائها في الوسط الفني، وذلك بعد انتشار فيديو له ينتقد زميله محمد سلام بسبب اعتذاره عن المسرحية.

 

وخرجت حملات جماهيرية على مواقع التواصل الإجتماعي تطالب بمقاطعة بيومي فؤاد، بداية  إلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وصولًا إلى مقاطعة الأعمال التي سيشارك في بطولتها.

 

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