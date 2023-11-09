اشتباكات بالمدفعية والصواريخ بين الجيش السوري والقوات الأمريكية وقصف قاعدة حقل العمر بدير الزور

اندلعت اشتباكات عنيفة، في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، بين القوات الأمريكية و"قسد" من جهة، انطلاقًا من مناطق يحتلونها شرق الفرات، والجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة، من جهة ثانية، انطلاقا من نقاط سيطرتهم غرب الفرات.

وأكد مصدر بحسب “الميادين”، أن الاشتباك استخدم خلال أنواع الأسلحة تستخدم في هذه الاشتباكات، بما فيها المتوسطة، والمدفعية الثقيلة، والصواريخ.

وشدد المصدر على أن الاشتباكات بدأت بعد العدوان الأمريكي على الأحياء الشرقية من دير الزور، ولا تزال مستمرة حتى اللحظة.

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وفي نفس السياق قالت وسائل إعلام فجر يوم الخميس إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ.

وذكرت وسائل الإعلام أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردًّا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة.

وفي وقت لاحق أفاد مراسل الميادين باستهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي، مرة جديدة بنحو 15 صاروخًا.

وبذلك تكون القاعدة الأميركية قد تعرضت لثلاثة استهدافات خلال ساعات قليلة، علمًا أن القصف الأول للقاعدة كان من الأراضي العراقية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن سلاح الجو الأمريكي شن هجوما في شرق سوريا الأربعاء على مخزن أسلحة مرتبط بإيران، ردًّا على هجمات استهدفت عناصر أمريكيين في العراق وسوريا.

وقال أوستن في بيان "القوات العسكرية الأمريكية نفذت ضربة دفاعا عن النفس ضد موقع في شرق سوريا يستخدمه الحرس الثوري الإيراني وجماعات تابعة له".

وأضاف: "نفذت هذه الضربة طائرتان أمريكيتان من طراز "إف-15" ضد منشأة لتخزين الأسلحة".

وتابع: "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم ليظهر أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

وأردف أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومواقعنا".

وأكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، أن البنتاجون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.