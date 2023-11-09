المقاومة الفلسطينية بجنين تعلن استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة

طوفان الأقصى، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بجنين، استهدافها آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة وبالرصاص عند مدخل مخيم جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، مدينة جنين، ودوت صفارات الإنذار في المدينة والمخيم.

قتال المقاومة الفلسطينية

العملية البرية في غزة، يأتي هذا فيما قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، نعلن بعون الله استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور.

تدمير الآليات العسكرية الإسرائيلية

وأكد أبو عبيدة، خلال كلمته: "وثقنا تدمير مجاهدينا لـ 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرًا كليًّا أو جزئيًّا".

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دك تحصينات العدو الإسرائيلي

وتابع أبو عبيدة: "بالرغم من المجازر، نضرب العدو الإسرائيلي في خطوطه الخلفية وندمر آلياته العسكرية من النقطة صفر، ويواصل سلاح القنص استهداف الجنود وسلاح المدفعية دك الحشود والتحصينات".



اشتباكات القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، أنها استهدفت جنودًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب تجمع آليات في غزة.



ووقعت امس الأربعاء اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على عدة محاور في شمال قطاع غزة.

هدنة إنسانية

وقالت مصادر مصرية مطلعة لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.



وأوضحت المصادر أن “مصر تكثف اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة”، مؤكدة اقتراب القاهرة من التوصل إلى هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يزور معبر رفح

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، امس من أمام معبر رفح، إن شريان الحياة إلى غزة ضعيف بشكل لا يحتمل.

وتفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأجنحة الخاصة في مستشفى العريش، والخدمات التي تُقدم للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتم علاجهم بالمستشفى، كما وجه الشكر للأطقم الطبية وأثنى على جهودهم الكبيرة، بحسب مراسل قناة القاهرة الإخبارية.