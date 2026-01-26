أخبار الاقتصاد اليوم: 14 مليار جنيه أرباح جلسة الإثنين بالبورصة.. الذهب يتجاوز 5,090 دولار للأونصة.. زيادة أسعار البلح والتمور في سوق العبور.. أسعار النفط تواصل الارتفاع

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الترجمان: صناديق الذهب أثبتت كفاءتها كأداة استثمار وتحوط بالسوق المحلية

أكد الدكتور سامح الترجمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Evolve Investment Holding ورئيس البورصة الأسبق، أن صناديق الاستثمار في الذهب بالسوق المصرية نجحت في إثبات فعاليتها كأداة تجمع بين الاستثمار والتحوط، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح في تصريحات خاصة أن الفترة الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في أعداد المستثمرين وقيم الأصول المدارة، ما يعكس ثقة متزايدة من جانب الأفراد في هذه الصناديق، التي وفرت وسيلة سهلة ومنخفضة التكلفة للاستثمار في الذهب دون أعباء التخزين أو مخاطر الاحتفاظ بالمعدن فعليًا.

وأشار إلى أن عدد المستثمرين في صناديق الذهب تجاوز 300 ألف مستثمر بإجمالي أصول تقارب 5 مليارات جنيه، وهو ما يعكس توسع قاعدة المشاركين في هذه الأداة المالية الحديثة نسبيًا في السوق المصرية.



وأضاف أن العوائد جاءت متفاوتة بين صندوق وآخر وفقًا لتوقيت الإطلاق وتحركات أسعار الذهب العالمية، وليس نتيجة اختلاف في كفاءة الإدارة، مؤكدًا أن جميع الصناديق حققت أداءً إيجابيًا على المدى الطويل.



الذهب يتجاوز 5,090 دولار للأونصة

شهدت البورصة العالمية ارتفاعات ملحوظة فى أسعار العديد من المعادن المختلفة من بينها الذهب والفضة، كما ارتفعت أسعار النحاس اليوم الإثنين.

1_ الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار للأونصة خلال تعاملات اليوم.

2_ شهد سعر النحاس ارتفاعا بنسبة 0.3% إلى 13154 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن.

3- الفضة ارتفعت الى مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم 108 دولارات.



وتجاوزت مكاسب الفضة 50% منذ مطلع 2026. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.79% إلى 108.91 دولار للأونصة، بعد أن سجّل رقمًا قياسيًا بلغ 109.44 دولار، مقارنة بنحو 72 دولارا كانت قد سجلتها في مطلع يناير الجاري.

تحدث الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، عن توقعات أسعار الذهب والفضة، مؤكدًا أن المعادن الثمينة لا تزال ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب، وأوضح خلال ظهوره في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري، أن الذهب قد يشهد ارتفاعات قياسية تصل إلى 6000 دولار للأوقية خلال السنوات الثلاث القادمة، مستندًا إلى استمرار السياسات الأمريكية ودعمها للمعادن الثمينة ضمن احتياطيات الدول والبنوك المركزية.

أما الفضة، فهي تعتمد بشكل أكبر على الطلب الصناعي، مثل تكنولوجيا أشباه الموصلات، وبالتالي قد تتأثر بتباطؤ التصنيع العالمي.

وشدد معطي على ضرورة توخي الحذر لدى المستثمرين الأفراد، وعدم الانخراط في المضاربات دون دراسة، مؤكدًا أهمية التنويع بين الذهب والفضة والشهادات البنكية لتقليل المخاطر وتحقيق استقرار المحفظة المالية.





اتحاد الغرف التجارية يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب



أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب هي التوترات السياسية التي يشهداها العالم، وهناك حالة من القلق والمخاوف وعدم اليقين للمستثمرين أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير.

وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"،:" نشهد قفزات قوية وغير معتادة في أسعار الذهب وأسعار الأونصة تزيد يوميا على مستوى العالم ".

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية:" كان هناك توقع بحدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب وخلال الشهر الحالي زادت أسعار الذهب 15 % ويحطم رقم الـ 5000 دولار للأوقية ".

وأوضح:" من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب وقد تصل لأرقام قياسية جديدة"، مضيفا:" الاستثمار في الذهب هو الاستثمار الآمن وطويل المدى ".

وواصل الذهب صعوده القياسي، مقتربا من مستوى 5100 دولارا للأونصة للمرة الأولى، وسط تصاعد التوترات العالمية وارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد.

وبلغ المعدن الأصفر ذروة عند 5092.70 دولارا، بعد أن شهدت الأسواق تقلبات نتيجة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وارتفع الذهب أكثر من 17% هذا العام، بعد أن سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 64% في 2025.

وتظهر توقعات رابطة سوق لندن للسبائك أن أسعار الذهب قد تصل إلى 7150 دولارًا للأونصة، مع متوسط سنوي يقدر بنحو 4742 دولارا، خلال 2026.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026، إلى 5400 دولار للأونصة مقابل 4900 دولار سابقا، فيما يتوقع المحلل المستقل روس نورمان أن يصل الذهب إلى 6400 دولارا خلال العام، بمتوسط 5375 دولارا، بحسب رويترز.

وعلق نورمان قائلا: «التيقن الوحيد حاليا يبدو أنه حالة عدم اليقين، وهذا يلعب لصالح الذهب بشكل كبير.»





ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026



أسعار البلح والتمور في الأسواق، سجلت أسعار التمور والبلح في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، ارتفاعا ملحوظا، وتراوحت الارتفاعات بين جنيه و10 جنيهات في بعض الأنواع، بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك 2026.

ويزيد الإقبال على شراء البلح والتمور مع قرب الشهر الكريم؛ إذ يعتبر المواطنين البلح ضمن أصناف ياميش رمضان.

أسعار البلح والتمور في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار البلح والتمور في سوق العبور ، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ في السطور الآتية:

أسعار البلح في سوق العبور

تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلح ثلاجة من 24 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر بلح شامية من 16 إلى 54 جنيهًا.

تراوح سعر بلح ابريمي من 16 إلى 38 جنيهًا.



سعر البلح في سوق العبور

تراوح سعر بلح مركابي من 17 إلى 57 جنيهًا. تراوح سعر بلح أبيض غزال من 18 إلى 48 جنيهًا. تراوح سعر بلح عينات من 18 إلى 48 جنيهًا. تراوح سعر بلح ألبان من 18 إلى 48 جنيهًا. تراوح سعر بلح وردة من 18 إلى 48 جنيهًا.

أسعار التمور في سوق العبور

تراوح سعر بلح برتموتة من 16 إلى 66 جنيهًا. تراوح سعر بلح أسواني من 17 إلى 37 جنيهًا. تراوح سعر بلح سكوتي من 16 إلى 66 جنيهًا. تراوح سعر بلح جنديلة من 16 إلى 66 جنيهًا. تراوح سعر بلح قرن غزال من 40 إلى 90 جنيهًا.



الخميس المقبل إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيدي ثورة 25 يناير والشرطة



قرر مجلس إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بدلًا من يوم الأحد 25 يناير 2026، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 01 فبراير 2026.

14 مليار جنيه ارباح البورصة بجلسة اليوم

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 3.174 تريليونات جنيه، وربح نحو 14 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% عند مستوى 47507 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% عند مستوى 57121 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.39% عند مستوى 21604 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% عند مستوى 4897 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% عند مستوى 12636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% عند مستوى 17283 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% عند مستوى 4969 نقطة.





كجوك: التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تستهدف التسهيل على المجتمع الضريبي بخدمات أفضل تحفز الالتزام الطوعي وتجذب ممولين جدد، موضحا “نعمل على دمج ثقافة «خدمة العملاء» في تطوير إدارة المنظومة الضريبية بصورة يشعر بها الممولون، واخترنا مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أي أعباء على المستثمرين”.

قال الوزير، في حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن وضع سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة بعث برسالة مساندة لمجتمع الأعمال.

تابع: “مستمرون في معالجة التحديات الضريبية بمزيد من التسهيل والتبسيط والتحفيز لمجتمع الأعمال، وتركزت الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية على تحفيز شركائنا الدائمين بشكل أكبر، حيث تتضمن لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، أخذًا في الاعتبار أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات”.

أردف الوزير: نعمل على تعزيز جهود تسوية النزاعات الضريبية، بحلول توافقية «مرضية» لكل الأطراف، والنظام الضريبي المبسط مستمر بما فيه من حوافز ضريبية لضمان التيسير واليقين وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وهناك تسهيلات تمويلية إضافية وغير مسبوقة لأول ١٠٠ ألف ينضمون لهذا النظام الضريبي المبسط.

من جانبه، قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: “نستهدف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، وتم توسيع نطاق لجان التسوية ليشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي”.

أوضح المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة ووضوحًا وقدرة على استقطاب الاستثمارات، قائلًا: «كل التقدير لجهود استعادة مسار الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب والممولين في مصر».

أضاف محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن «التسهيلات الضريبية» تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج في مصر والتصدير للخارج، موضحًا أن «النظام الضريبي المبسط» مبادرة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال للاقتصاد الرسمي.

أشار الدكتور ماجد المنشاوي، عضو مجلس الأعمال المصرى الكندي، إلى أنه لا بد من مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال بنفس النهج الذي تتبعه وزارة المالية وتذليل أي عقبات ضريبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويوفر بيئة أعمال أكثر شفافية.



أسعار النفط تواصل الارتفاع مع استمرار التوترات بين أمريكا وإيران

واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الإثنين، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، في ظل استمرار التوترات بين أمريكا وإيران، ما أبقى المستثمرين في حالة من القلق والترقب، وذلك رغم استئناف خط أنابيب التصدير الرئيسي في قازاخستان عملياته بكامل طاقته.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.18%، إلى 66 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.16%، إلى 61.17 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب أسبوعية بلغت 2.7%، ليغلقا تعاملات يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير، وسط توقعات بوصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أمريكية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس: إن الولايات المتحدة لديها «أسطول» يتجه نحو إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الاضطرار لاستخدامه، داعيًا طهران إلى عدم قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.

وفي المقابل، قال مسئول إيراني رفيع المستوى، يوم الجمعة: إن إيران ستتعامل مع أي هجوم باعتباره «حربًا شاملة ضدنا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.