تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، تتجه أنظار المصريين نحو أزقة حي الحسين العتيق، حيث تفوح روائح التوابل والتمور في "سوق العطارة" الأشهر في مصر.

هنا، حيث تتمازج رائحة التاريخ بعبق "ياميش رمضان"، بدأ المواطنون في التوافد لتأمين احتياجاتهم من البلح، الذي يظل "سيد المائدة" الرمضانية، وسط تباين في الأسعار تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية وتكاليف النقل.

سوق العطارة بالحسين.. حكاية قرون من التجارة والتراث

تعتبر منطقة العطارة في حي الحسين قلب القاهرة الفاطمية النابض، ويعود تاريخ تجارة العطارة والتمور في هذه المنطقة إلى مئات السنين، وتحديدًا منذ العصر المملوكي.

نشأ السوق بجوار المشهد الحسيني والجامع الأزهر، ليكون المصب الرئيسي للقوافل التجارية القادمة من بلاد الشام والمغرب العربي والسودان.

لا يقتصر السوق على كونه مكانًا للبيع والشراء، بل هو متحف مفتوح؛ حيث تحتفظ المحلات بواجهاتها الخشبية القديمة وجرار العطارة التي تحكي قصص أجيال تعاقبت على هذه المهنة.

البلح الأسواني.. "الأصالة" تبدأ من 25 جنيهًا

يظل البلح الأسواني الجاف هو الخيار الأول للأسرة المصرية نظرًا لجودته العالية وقدرته على التخزين. ووفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، تبدأ أسعار البلح الأسواني من 25 جنيهًا للكيلو للأصناف الشعبية، بينما تتنوع الأصناف الفاخرة التي تباع بالوزن كالتالي:

بلح شامية: يتراوح سعره بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

يتراوح سعره بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو. بلح سكوتي: يبدأ من 80 جنيهًا للكيلو.

يبدأ من 80 جنيهًا للكيلو. بلح برتمودة: يبدأ من 90 ويصل إلى 120 جنيهًا للأصناف الفاخرة (السوبر).

يبدأ من 90 ويصل إلى 120 جنيهًا للأصناف الفاخرة (السوبر). بلح جنديلي: تتراوح أسعاره بين 100 و120 جنيهًا للكيلو.

تتراوح أسعاره بين 100 و120 جنيهًا للكيلو. بلح المشمشية: صنف مميز يتميز بلونه البرتقالي وطعمه القريب من المشمش، ويبدأ من 60 جنيهًا.

صنف مميز يتميز بلونه البرتقالي وطعمه القريب من المشمش، ويبدأ من 60 جنيهًا. البلح الشعبي: يتوفر في الشوادر بأسعار تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو.

التمور السعودية والمستوردة.. رفاهية "عجوة المدينة" و"المجدول"

لمحبي التمور نصف الجافة والفاخرة، يوفر سوق الحسين تشكيلة واسعة من التمور المستوردة والمحلية المعبأة، والتي شهدت اهتمامًا كبيرًا ضمن أسعار السلع الاستهلاكية لهذا الموسم:

البلح السيوي والواحاتي: يتراوح بين 50 و95 جنيهًا حسب الجودة.

يتراوح بين 50 و95 جنيهًا حسب الجودة. تمر المجدول: صنف فاخر يبدأ من 150 جنيهًا ويصل إلى 360 جنيهًا للأنواع "الجامبو".

صنف فاخر يبدأ من 150 جنيهًا ويصل إلى 360 جنيهًا للأنواع "الجامبو". التمور السعودية: تبدأ من 120 جنيهًا وتصل بعض الأنواع إلى 500 جنيه.

تبدأ من 120 جنيهًا وتصل بعض الأنواع إلى 500 جنيه. عجوة المدينة: سجلت سعر 500 جنيه للعبوة زنة 700 جرام.

سجلت سعر 500 جنيه للعبوة زنة 700 جرام. التمور المعبأة (700 جرام): مثل ماركات صفوة الواحات والرحاب، تتراوح بين 60 و120 جنيهًا.

حركة السوق.. "البنزين" يرفع الأسعار و"شعبان" ينعش البيع

تحدث "كريم المنسي"، أحد باعة سوق العطارين بالحسين، عن حالة الإقبال قائلًا إن القوة الشرائية بدأت في الانتعاش منذ أول شهر شعبان، لكنها لم تصل لمستويات الأعوام الماضية. وأوضح المنسي أن زيادة الأسعار طالت كل الأصناف بسبب ارتفاع تكاليف النقل وغلاء البنزين، حيث زاد البلح المصري بنسبة 10%، بينما شهد سعر البلح المستورد زيادة وصلت إلى 40 جنيهًا في الكيلو الواحد مقارنة بالعام الماضي.

نصائح ذهبية عند التسوق من الحسين

للحصول على أفضل جودة وأقل سعر، يقدم تجار الحسين نصائح هامة للمستهلكين تزامنًا مع نشر أخبار التموين والرقابة على الأسواق:

ثقافة "الفصال": الأسعار في المحلات الكبرى غالبًا ما تكون ثابتة، لكن في "الشوادر" والممرات الجانبية يمكنك التفاوض للحصول على سعر أفضل، خاصة عند شراء كميات "الخزين". التوقيت المثالي: ينصح بالشراء قبل رمضان بأسبوعين على الأقل لضمان توافر كافة الأصناف قبل زحام الأيام الأخيرة. فحص الجودة: يجب التأكد من "قرمشة" البلح الجاف وخلوه من الرطوبة، مع مراجعة تاريخ الصلاحية للتمور المعبأة.

