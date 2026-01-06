نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة

18 حجم الخط

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤، لبحث طلبات التصرف الخاصة بالمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة.

نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقارية لمستثمرين جمصة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصة، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتم الاجتماع بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد كلوب مندوب عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ومدير إدارة الاستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة لـ التخطيط العمراني.

بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية

وخلال الاجتماع جرى بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من السيد الوزير المحافظ وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

تشجيع الاستثمار الصناعي والتيسير على المستثمرين

يذكر أن أعمال هذه اللجنة تأتي في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للاستثمار الصناعي والتيسير على المستثمرين.

