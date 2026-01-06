الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة

نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري
18 حجم الخط

 ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤، لبحث طلبات التصرف الخاصة بالمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة.

نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري
نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقاري

نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة التصرفات العقارية لمستثمرين جمصة 

 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الاستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصة، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات في إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات في السوق المحلي والأجنبي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتم الاجتماع بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد كلوب مندوب عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، ومدير إدارة الاستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة لـ التخطيط العمراني.

بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية

 وخلال الاجتماع جرى بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من السيد الوزير المحافظ وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

تشجيع الاستثمار الصناعي والتيسير على المستثمرين

 يذكر أن أعمال هذه اللجنة تأتي في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للاستثمار الصناعي والتيسير على المستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصرفات العقارية التنسيق مع الهيئة العامة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية السكرتير العام للمحافظة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المنطقة الصناعية بجمصة دعم الاستثمار محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

طريقة عمل الموزة بالخضار في الفرن بمذاق لا يقاوم

ماس كهربائي في التلفزيون، التصريح بدفن طفلتين إثر حريق شقة سكنية بحلوان

الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج

ضبط 9 عناصر إجرامية بينهم 3 سيدات بتهمة غسل مليار جنيه من التحويلات المالية الوهمية

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

الانقسامات تضرب مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد

أزمة ديون مصر

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية