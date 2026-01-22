وزير المالية لنظيره الباكستاني: مهتمون بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع مسار التعاون الاقتصادي

18 حجم الخط

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا مهتمون بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان على نحو يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي المشترك ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

دور قوي ومؤثر للسياسات المالية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية

وأضاف كجوك، في لقائه مع نظيره الباكستاني محمد أورنجزيب، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي، إننا نؤمن بالدور القوي والمؤثر للسياسات المالية في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والتصديرية وتحقيق النمو المستدام.

أولوياتنا تعكس فهمًا عميقًا لدور القطاع الخاص

وتابع أن أولويات سياستنا المالية تتسق وتتكامل مع الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية، وتعكس فهمًا عميقًا لدور القطاع الخاص فى قيادة النمو والتنمية وتوفير فرص العمل.

نعتز بثقة القطاع الخاص فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية

أكد كجوك، أننا نعتز بثقة القطاع الخاص فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية المصرية، وتجاوبه الكبير الذي انعكس في زيادة استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي.

وزير المالية: لدينا فرص استثمارية جاذبة ترتكز على حوافز ومبادرات

وعلى صعيد آخر، قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقال الوزير، فى لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادى، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين فى دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية.

مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

وأشار، إلى أن تجربتنا مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى وتقديم تمويلات ميسرة.

