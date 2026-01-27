العصيان، أول عرض يصل إلى محمد الشناوي بعد وضعه على دكة بدلاء الأهلي

18 حجم الخط

يبدو أن جلوس محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، على مقاعد البدلاء، لم تمر مرور الكرام وأن رد الحارس جاء سريعًا، مفضلا الرحيل عن القلعة الحمراء.

وآخر تطورات هذه الأزمة تلقى الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عرضًا للرحيل عن القلعة الحمراء قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وفوجئ الشناوي بجلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة يانج أفريكانز التنزاني ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة الماضي والتي فاز بها الأهلي بثنائية دون رد، وتأكد من مشاركة مصطفى شوبير في لقاء وادي دجلة المقرر له اليوم الثلاثاء..

وأكدت قناة "أون سبورت" أن الشناوي تلقى عرضًا من نادي جازينتب التركي للرحيل إلى صفوفه في شهر يناير الجاري.



وبحسب القناة يرى الشناوي أنه الأحق بالمشاركة أساسيًا مع الأهلي بحسب القناة التي أشارت إلى أن الحارس منفتح للرحيل عن الفريق الأحمر للمشاركة أساسيًا مع منتخب مصر ببطولة كأس العالم في شهر يونيو المقبل.



وأشارت إلى أن الشناوي وشوبير في منافسة قوية وشرسة على حماية عرين الأهلي وهو أمر صحي لمصلحة الفريق الأحمر.



"نادي تركي على الخط.. والشناوي مقتنع إنه لا يستحق أن يكون بديلًا"✋.. المحمودي يكشف كواليس العروض المقدمة لحارس مرمى الأهلي #هاتريك pic.twitter.com/jf5vQmXP7H — ON Sport (@ONTimeSports) January 26, 2026

وأمس الإثنين عقد محمد الشناوي، جلسة مع كاي ستيفانسن مدرب حراس المارد الأحمر الحدث عن استبعاده من المباريات.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن جلسة الشناوي جاءت بعد استبعاده من لقاء يانج أفريكانز بالجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأكده من مشاركة مصطفى شوبير في لقاء وادي دجلة اليوم الثلاثاء.



وأضاف المصدر أن الجلسة استمرت ما يقرب من 45 دقيقة، مطالبا فيها الحارس بالمشاركة، مؤكدًا أن استمرار استبعاده سيؤثر على مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

