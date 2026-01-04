اتحاد الغرف يوضح حالة الأسواق وأرصدة السلع الأساسية حتى شهر رمضان

18 حجم الخط

أصدر الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تقريرًا يتضمن رصد أسعار السلع والرصيد الاستراتيجي في 31 ديسمبر 2025، والتوقعات المستقبلية خلال عام 2026.

رصيد آمن من السلع الأساسية يتخطى استهلاك شهر رمضان

وأوضح «عز» أنه يوجد رصيد أمن من جميع السلع، يتراوح من 3 الى 10.2 أشهر مما يتجاوز استهلاك شهر رمضان المبارك يشمل جميع السلع الأساسية.

الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

رصيد السلع التموينية أمن

وأشار إلى أن رصيد السلع التموينية أمن أيضًا، إذ يصل لـ 5.8 شهر للزيوت و5.3 شهر للقمح و9 أشهر للسكر.

3 أشهر أرصدة إضافية للشحنات

وأوضح أن الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي وصلت المياه الإقليمية بالإضافة الى تلك المتوجهة إلى مصر تتجاوز 3.5 مليون طن، وتضيف أكثر من ثلاثة أشهر للأرصدة.

أرصدة السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

2.6 مليون طن شحنات في الطريق إلى مصر

وأضاف أن نحو 978 ألف طن سفن وصلت ولم تفرغ بعد وحوالي 2.6 مليون طن شحنات في الطريق إلى مصر وذلك بخلاف التعاقدات التي لم يتم شحنها بعد.

أرصدة السوبر ماركت وتجار التجار

وقال إنه يضاف إلى ذلك أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة والتي تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إضافة إلى أرصدة المنازل التي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا.

