الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
18 حجم الخط

سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب، خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026 ليسجل 53800 جنيها في محال الصاغة.

الجنيه الذهب وسيلة استثمار

الجنيه الذهب أكثر من مجرد وسيلة استثمار، فهو يحمل أثرًا ثقافيًّا واجتماعيًّا عميقًا يتوارثه الناس هدية في المناسبات مثل الأعراس والميلاد، ويعد رمزًا للمكانة والديمومة حتى بين الأجيال، فيشهد تقليدًا مستمرًّا يستمد جذوره من الماضي.

كما يعد الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية المختلفة. 

مكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخم

اقتصاديًّا، يحظى الجنيه الذهب بمكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخم وتقلبات سعر الصرف، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع الإقبال عليه خلال فترات ضعف العملة المحلية أو اضطراب السوق العالمية. 

وبينما تحاول الدولة تنظيم السوق عبر إنشاء صناديق استثمار ذهبية تُتيح حفظ القيمة دون امتلاك المعدن المادي مباشرة، فإن الطلب على الجنيه الذهب يظل مرتفعًا بفضل سيولته وسهولة تداوله.

وهكذا يظل الجنيه الذهبي جزءًا من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مترسخًا بين مظاهر الاحتفال والتراث ومفردات الحماية المالية.  

<span style=
الجنيه الذهب

كيفية حساب المصنعية على الذهب

هناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى، وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.    

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.   

<span style=
الجنيه الذهب

ما أحجام العملات الذهبية؟

  هناك أحجام متنوعة للعملات الذهبية،  تشمل الآتي: 

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

أوزان أخرى بالسوق المحلية

يُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

أوزان الجنيه الذهب 

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام. 
<span style=
الجنيه الذهب

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف 

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف 

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة، ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

كما أن الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج والولادة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الجنيه الذهب سعر الصرف حساب المصنعية على الذهب المصنعية على الذهب السبائك الذهب في مصر عيار 24 بكام سعر الجنيه الذهب مباشر سعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21 سعر الجنيه الذهب الان سعر الجنيه الذهب الان عاجل سعر الجنيه الذهب اخر تحديث

مواد متعلقة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية (تحديث لحظى)

البورصة المصرية بين تقلبات السوق وفرص الاستثمار.. مؤشرات EGX تعكس صراع السيولة وثقة المستثمرين في ظل متغيرات الاقتصاد الكلي.. وتحركات التداول تبرز حالة الترقب بين المتعاملين

بعد ردة صباحية، الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

يسجل 12.85 جنيه في المركزي، تعرف على سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه

الذهب يسيطر على الأسواق السعودية، صعود ملحوظ وسط مخاوف اقتصادية عالمية

سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية (تحديث لحظي)

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

مولودية الجزائر يخسر في الوقت القاتل من لوبوبو الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

نائبة تسأل وزير البترول: أين غاز مصر؟

كرة اليد، تعادل تونس والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد

أستون فيلا يفوز على نيوكاسل 0/2 ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 25-1-2026 في الأسواق

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأحد 25-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

تفسير رؤيا القاضي في المنام وعلاقته بالنجاة من الحسد والظلم

موعد الليلة الختامية للعارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي

المزيد
الجريدة الرسمية