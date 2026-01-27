الثلاثاء 27 يناير 2026
انخفاض اليوريا العادي وارتفاع نترات النشادر، أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23602 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 263 جنيها.

النطاق السعري: من 21 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13278 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 667 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18464 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 114 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24584 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 114 جنيها.

النطاق السعري: من 21200  إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11625 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 534 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

الجريدة الرسمية