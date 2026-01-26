بعد الارتفاعات القياسية، هل يتجاوز سعر الذهب 7000 دولار للأوقية؟

18 حجم الخط

واصل الذهب صعوده القياسي، مقتربا من مستوى 5100 دولارا للأونصة للمرة الأولى، وسط تصاعد التوترات العالمية وارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد.

ارتفاع قياسي في أسعار الذهب

وبلغ المعدن الأصفر ذروة عند 5092.70 دولارا، بعد أن شهدت الأسواق تقلبات نتيجة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وارتفع الذهب أكثر من 17% هذا العام، بعد أن سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 64% في 2025.

وتظهر توقعات رابطة سوق لندن للسبائك أن أسعار الذهب قد تصل إلى 7150 دولارًا للأونصة، مع متوسط سنوي يقدر بنحو 4742 دولارا، خلال 2026.

سعر الذهب في 2026

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026، إلى 5400 دولار للأونصة مقابل 4900 دولار سابقا، فيما يتوقع المحلل المستقل روس نورمان أن يصل الذهب إلى 6400 دولارا خلال العام، بمتوسط 5375 دولارا، بحسب رويترز.

وعلق نورمان قائلا: «التيقن الوحيد حاليا يبدو أنه حالة عدم اليقين، وهذا يلعب لصالح الذهب بشكل كبير.»

التوترات الجيوسياسية سبب ارتفاع الذهب

ويُعزى صعود الذهب الأخير إلى التوترات العالمية، من الخلافات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند، والتشكيك في استقلالية الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالرسوم التجارية.

وقال فيليب نيومان، مدير في شركة Metals Focus: «مع الانتخابات النصفية الأمريكية القادمة، قد تزداد حالة عدم اليقين السياسي، وفي الوقت نفسه ستعزز المخاوف المستمرة بشأن الأسواق المالية المبالغ في قيمتها تدفقات تنويع المحافظ إلى الذهب. بعد تجاوز مستوى 5000 دولار للأونصة، نتوقع مزيدا من الصعود.»

شراء البنوك المركزية للذهب

ويتوقع أن يستمر شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، أحد العوامل الرئيسة وراء ارتفاع الأسعار في 2025، بوتيرة قوية هذا العام، ويتوقع جولدمان ساكس شراء 60 طنا شهريا مع استمرار البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في تنويع احتياطاتها نحو الذهب.

وقال روس نورمان: «العامل الرئيسي وراء ارتفاع الذهب هو سعي البنوك المركزية لتقليل اعتمادها على الدولار، وأين يمكنهم أن يذهبوا سوى إلى الذهب؟».

تدفقات صناديق الاستثمار والطلب التجزئي

كما تدعم التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب الأسعار، مع توقع الأسواق لمزيد من خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام.

وسجلت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تدفقات قياسية في 2025، بقيادة الصناديق الأمريكية، لتبلغ التدفقات السنوية 89 مليار دولار، أي ما يعادل 801 طنا من الذهب، وهو الأعلى منذ 2020.

أما الطلب على المجوهرات فقد تراجع بسبب ارتفاع الأسعار، لكن الطلب على السبائك والعملات الصغيرة لا يزال قويا في أسواق رئيسية مثل الهند وأوروبا، رغم قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح.

ويحذر المحللون من أن عدة عوامل قد تؤدي إلى تصحيح في الأسعار، منها تراجع التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية، أو موجة مطالبات الهامش في الأسهم، أو تراجع المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي، ومع ذلك، يرى معظمهم أن أي تراجع سيكون قصيرا ويستغل كفرصة للشراء.

