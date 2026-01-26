حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

18 حجم الخط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء ويسود طقس دافىء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري و السواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى اخر الليل ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12



