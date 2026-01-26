ترامب يعقد اجتماعا مغلقا مع وزير القوات الجوية الأمريكية اليوم

18 حجم الخط

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مغلقا مع وزير القوات الجوية الأمريكية تروي مينك اليوم الإثنين، حسبما جاء في جدول عمل الرئيس اليومي الذي وزعه البيت الأبيض.

ووفقا للبيت الأبيض، فإنه من المقرر أن يبدأ الاجتماع مع مينك الإثنين الساعة الواحدة ظهرا (السادسة مساء بتوقيت جرينيتش) في المكتب البيضاوي.

وسيعقد في ذات الوقت مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وأفاد البيت الأبيض بأن ترامب يخطط لعقد اجتماعين "سياسيين" اعتبارا من الساعة الثانية والنصف ظهرا، دون تحديد المواضيع المطروحة للنقاش فيهما.

وفي الساعة الرابعة والنصف عصرا، سيجري الرئيس الأمريكي مقابلة إذاعية مغلقة في المكتب البيضاوي. ولم يكشف جدول العمل عن وسيلة الإعلام التي ستجري المقابلة مع ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة استولت على نفط الناقلات الفنزويلية وصادرته، مشيرا إلى أنه سيتم تكريره في مصاف أمريكية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لنكن واضحين.. ليس لديهم أي نفط.. نحن نأخذ النفط"، وأضاف أن النفط يجري تكريره في "أماكن مختلفة" منها مدينة هيوستن.

يأتي هذا التصريح بعد أن صادر الجيش الأمريكي سبع ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا كجزء من حملة استمرت شهرا للسيطرة على تدفقات النفط من كراكاس.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يسمح ببيع النفط الفنزويلي إلى الصين، ولكن ليس بالأسعار "المخفضة" التي حددتها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

في وقت سابق، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الصين فقدت إمكانية الوصول إلى النفط الفنزويلي، لكنها لا تزال تشتري النفط من روسيا وإيران.

في غضون ذلك، أكد وزير الطاقة كريس رايت أن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارا للبرميل.

وصرح ترامب سابقا بأن السلطات المؤقتة في فنزويلا ستمنح الولايات المتحدة ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط، وسيباع بأسعار السوق، وأن الأموال التي تجنى منه ستفيد شعبي فنزويلا والولايات المتحدة.

