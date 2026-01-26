الإثنين 26 يناير 2026
اقتصاد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 26 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 26 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و11 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

البطاطس: بين 5 جنيهات و11 جنيها للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 3.5 جنيه و10.5جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 9 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 15 إلى 27 جنيهًا، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 14 و20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 12 جنيها إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 30 و45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 9 و15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 9 و15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 16 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق.

