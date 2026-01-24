الحكومة السورية تبدأ استخراج النفط من حقول سيطرت عليها مؤخرا

18 حجم الخط

ذكرت الشركة السورية للبترول، في بيان صادر عنها، أنها بدأت عمليات استخراج النفط من الحقول التي استعادتها حديثا من قوات قسد، ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس.



السورية للبترول: بدء استخراج النفط من الحقول المحررة ونقله إلى مصفاتي حمص وبانياس

ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة هذه الحقول إلى العمل ودعم منظومة الطاقة في البلاد.

ومن جانبه قال مدير الاتصال المؤسساتي في الشركة صفوان شيخ أحمد في تصريح لوكالة سانا اليوم السبت إن الفرق الفنية باشرت أعمالها لإعادة الحقول إلى وضعها الفني الذي كانت عليه عند لحظة تحريرها، تمهيدا لدمجها مجددا في العملية الإنتاجية.

الحكومة السورية تبدأ استخراج النفط من الحقول التي سيطرت عليها مؤخرا

وأوضح شيخ أحمد أن الخطة تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج تدريجيا، متوقعا أن يصل إنتاج النفط خلال أربعة أشهر إلى نحو 100 ألف برميل يوميا، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قطاع الطاقة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التطور عقب بسط الجيش العربي السوري سيطرته مؤخرا على عدد من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث جرى تسليمها إلى الشركة السورية للبترول لاستكمال أعمال التأهيل وإعادتها إلى الخدمة.

