أخبار مصر

تصل إلى القاهرة، تحذير عاجل من عاصفة ترابية وشبورة تحجب الرؤية اليوم

شبورة، فيتو
شبورة، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح تصل سرعتها من 30:40 كم / ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

حالة الطقس غدا، أمطار غزيرة ورعدية شمالا وتمتد ليلا للقاهرة

سحب رعدية وتساقط لحبات البرد، الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء ويسود طقس دافىء نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية