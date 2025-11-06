أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب.. وزير المالية يكشف دور صفقة علم الروم في خفض المديونية.. البورصة تربح 42 مليار جنيه.. "نيسان" تقرر بيع مقرها الرئيسي

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تصديري الصناعات الغذائية: تصريف 12% من إجمالي التجارة بمصر عبر الإنترنت

أكد جيلبار حبيقة، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مستقبل قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية يعتمد بصورة جوهرية على دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل، بدءًا من التخطيط والإنتاج وحتى التوزيع ومتابعة أداء المنتجات في الأسواق.

وأضاف حبيقة، خلال مشاركته في جيتكس جلوبال 2025 في نسخته الخامسة والأربعين في دبي بمشاركة أكثر من 6800 عارض و2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربور: إن الصورة المثالية التي يتحدث عنها العالم — والمتعلقة بإدارة المخزون في الوقت الفعلي، والقدرة على التنبؤ الدقيق بالطلب، والتسعير الذكي عبر قنوات البيع المختلفة — تمثل مستقبل الصناعة، لكنها في السوق المصرية ما زالت تواجه تحديات جوهرية تتعلق بضعف الرؤية وتفتت البيانات.

الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة لصناعة الأغذية

ولفت عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن التجارة التقليدية في مصر ما تزال تُمثل 70% من حجم السوق عبر ما يقرب من 600 ألف متجر، في حين لا تتجاوز التجارة الحديثة 20% والتجارة الإلكترونية نحو 10–12%، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يمثل «فرصة ذهبية» لتحول كبير في قطاع التجزئة عبر دمج التكنولوجيا وتسريع تبادل البيانات مع المصنعين والموزعين.

بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 4% دون تغيير

قرر بنك إنجلترا المركزي، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4% دون تغيير، في تصويت متقارب مهد الطريق لخفضها في ديسمبر.

بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

وصوت خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أيد المحافظ أندرو بيلي القرار، بينما دعا أربعة أعضاء إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75%، بحسب وكالة بلومبرج.

وصرح بنك إنجلترا، أن معدل التضخم في سبتمبر، والبالغ 3.8%، يرجح أن يكون الذروة، كما ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.3072، حيث تلقى الإسترليني دعما من ضعف الدولار.

ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى المتقدمة، حيث يأتي هذا القرار بالرغم من وجود علامات أولية على تراجع الضغوط التضخمية، بينما يتوقع أن تزيد المستشارة راشيل ريفز الضرائب في ميزانية البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وزير الصناعة يشهد توقيع عقد إقامة مجمع لإنتاج الضفائر والكابلات الكهربائية بالروبيكي

شهد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد بين شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي المسئولة وشركة ليوني مصر لإقامة أكبر مجمع صناعي لشركة ليوني في مصر لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية والكهربائية، وذلك على مساحة 91 ألف متر مربع بمدينة الروبيكي.

ووقع العقد المهندس محمود محرز نائب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي والعضو المنتدب للشركة والمهندس شريف الدسوقي رئيس شركة ليوني مصر وذلك بحضور جوهانس هرزبرج نائب رئيس شركة ليوني الألمانية للتوسعات الاستثمارية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي ورئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور هشام الصباغ عضو مجلس إدارة شركة ليوني مصر للاستثمار والعلاقات الحكومية، الي جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة.

توطين صناعة مكونات السيارات في مصر

وخلال مراسم التوقيع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم توطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين صناعة السيارات في مصر، وتيسير توسع المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في صناعة مكونات السيارات، باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وذلك في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات لبناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في تعميق صناعة السيارات كركيزة أساسية للتصنيع والنقل المستدام، حيث يعد هذا المشروع باكورة ثمار البرنامج.

وشدد الوزير على أن المشروع سيحظى بدعم إضافي يتمثل في الاستفادة من خدمات النقل الدولي عبر خط الرورو (دمياط – ترييستا) والذي يعد نافذة لوجستية فريدة تتيح انتقال الشحنات من ميناء دمياط إلى ميناء ترييستا في إيطاليا خلال 36 ساعة فقط، ومنها مباشرة إلى قلب أوروبا عبر شبكة السكك الحديدية المتصلة بالميناء، مؤكدا أن هذه المنظومة تمنح الشركات العاملة بمصر قدرة تنافسية استثنائية، من خلال خفض زمن وتكلفة الشحن، وسرعة وصول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، بما يرسخ مكانة مصر كمحور صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي.

جمارك مطار الإسكندرية الدولي تحبط محاولة تهريب كميات من الأدوية

تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي برئاسة جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، واللوائح التنفيذية المنظمة لذلك.

إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران “فلاي أديل”

وخلال إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران "فلاي أديل" القادمة من جدة يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، اشتبه كل من خالد منير وكمال عبد الحافظ رئيسي قسم الفحص بالأشعة، تحت إشراف إسلام قباري مدير الإدارة، في عدد من الحقائب لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة. كما اشتبهت بسمة كمال رئيس الوردية في عدد من الركاب لوجود كميات من الأدوية بحقائبهم.

وبسؤال الركاب، أفادوا أن الأدوية تخص الراكب م.ص.ع – مصري الجنسية (مشرف الرحلة)، الذي أقر بأن الأدوية تخصه، وأنه قام بتوزيعها على عدد من الركاب. وقد بدا عليه القلق والارتباك، كما أظهرت مراجعة جواز سفره تكرار سفره المتعدد.

وبعرض الأمر على ماهر عبد الغني مدير إدارة الجمرك، تم تشكيل لجنة من ميرنا شريف مأمور الحركة، وأحمد سلمان رئيس قسم الوديعة، تحت إشراف بسمة كمال رئيس الوردية، وبحضور بهاء عزب مأمور الأمن الجمركي، ومحمد الجوهري رئيس قسم مكافحة التهريب، لتفتيش الأمتعة بدقة، إضافة إلى تفتيش الراكب ذاتيًا.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 281 عبوة دواء بشري متنوعة، تقدر قيمتها الجمركية بنحو 744 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم الجمركية المستحقة 40,287 جنيهًا، والتعويضات المقدرة 1,488,000 جنيه.

وقرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 16 لسنة 2025، وتم تحريز المضبوطات وإيداعها بمخزن الوديعة تحت إشراف محمد الدسوقي مدير إدارة الوديعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

بسبب الديون والتعثر المالي، "نيسان" تقرر بيع مقرها الرئيسي في يوكوهاما

قررت شركة "نيسان موتور"، بيع مقرها العالمي في يوكوهاما، بنحو مقابل 97 مليار ين، بما يعادل حوالي 630 مليون دولار لمجموعة مدعومة من شركة "مينث جروب" التايوانية لصناعة قطع غيار السيارات.

وجاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركة صناعة السيارات المتعثرة إلى تعزيز وضعها المالي، حيث سيتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال شركة شراء خاصة تديرها "كاي جي آر مانجمنت"، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفاع أسهم نيسان

وارتفعت أسهم "نيسان"، التي من المقرر أن تعلن نتائج أعمالها في وقت لاحق من اليوم الخميس، بنسبة 3.9% في بورصة طوكيو قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.1%، ولا تزال الأسهم منخفضة بنحو 27% العام الجاري، وفي المقابل، تراجعت أسهم "مينث جروب" المدرجة في هونج كونج بنسبة 0.5% بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام.

وتنفذ "نيسان" خطة واسعة لخفض التكاليف تشمل تقليص الوظائف وإغلاق مصانع، بينما تواجه أسوأ وضع مالي لها منذ أكثر من عقدين، وكانت شركة صناعة السيارات قد توقعت الأسبوع الماضي خسائر تشغيلية بقيمة 275 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، وهو أول توجيه تُصدره بعد أن امتنعت سابقًا عن تقديم توقعات، حيث تسهم عملية بيع مكاتبها الواقعة على ضفاف النهر في يوكوهاما في تخفيف هذا العجز جزئيا.

حماية المنافسة يوافق على استحواذ "سوليفو ميا" على كامل أصول "إكستريم بلو"

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على ملف الإخطار رقم (56) لسنة 2025، المقدم من شركة سوليفو ميا بي. في. بشأن الاستحواذ على نسبة 100% من إجمالي أصول شركة "إكستريم بلو" للصناعة والتوكيلات التجارية.

استحواذ "سوليفو ميا" على كامل أصول “إكستريم بلو”

ويأتي هذا الاستحواذ عبر شركة إكستريم بلو للاستثمار الصناعي، بما يمنح "سوليفو ميا" حق التحكم الفردي في تلك الأصول.

وورد الإخطار كاملًا إلى الجهاز بتاريخ 7 أكتوبر 2025، حيث تمت دراسته وفحصه وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية قبل إصدار القرار بالموافقة.

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الغربية في مستهل زيارته لشركة الغزل بالمحلة

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال اللقاء، تناول الوزير والمحافظ العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، ومشروعات التطوير التي تنفذها عدد من الشركات التابعة للوزارة في نطاق المحافظة، وفي مقدمتها تطوير شركة غزل المحلة، الذي يواصل التنفيذ بالمرحلة الثانية من التطوير بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، والتي شملت عددا من المصانع الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة غزل المحلة، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة.

الإنتاج للتصدير للأسواق الدولية

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد واحدة من أكبر وأهم القلاع الصناعية الوطنية، وتمثل جانبا كبيرا من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث تستحوذ شركة غزل المحلة على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع، ما يبرز أهميتها الاستراتيجية في استعادة الريادة المصرية في هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن المصانع الجديدة بالشركة تعمل وفق أحدث التكنولوجيات وتحقق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يتيح توجيه غالبية الإنتاج للتصدير للأسواق الدولية، ويعكس مكانة المنتج المصري على الساحة العالمية.

الإحصاء: 1.1% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال أغسطس الماضي

أكدت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2025، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 126.24 خلال شهر أغسطس 2025 (أولـي) مقابل 127.60 خلال شهر يوليو 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.1٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الملابس الجاهزة 278.35 خــــــلال شـــهــــر أغسطس 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر يوليو 2025 حيــث بلــــغ 258.40 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 7.72٪ وذلك لزيادة العرض والطلب.

• بلغ الرقم القياسي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 157.92 خلال شهر أغسطس 2025 مقارنة بشهر يوليو 2025 حيث بلغ 146.36 بنسبة ارتفاع قدرها 7.90 % وذلك طبقا لحالة السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:



• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المنتجات الغذائية 124.63 خـــلال شهــــر أغسطس 2025 مقــارنـة بشــهر يوليو 2025 حــيــث بــلـــغ 126.55 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 1.52٪ وذلك لانتهاء الموسم الزراعي لبعض المحاصيل.

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعـة الجـلد ومنتـجاته 48.53 خــــلال شهــر أغسطس 2025 مقــارنة بشــهــر يوليو 2025 حيــث بلــــغ 52.83 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 8.14 ٪ وذلك لارتفاع المخزون.

الفيدرالي الأمريكي يعلق على بيانات سوق العمل الأخيرة ومستقبل أسعار الفائدة

وصف عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران، بيانات التوظيف التي أظهرت ارتفاع عدد العاملين في الشركات الأمريكية خلال أكتوبر بأنها مفاجأة مرحب بها، رغم تأكيده في الوقت نفسه على ضرورة خفض أسعار الفائدة أكثر.

بيانات الوظائف الأمريكية

وشهدت الوظائف الخاصة في الولايات المتحدة زيادة بأكبر من توقعات الخبراء خلال شهر أكتوبر، في إشارة جديدة إلى استعادة سوق العمل لعافيته بعد الخسائر في الوظائف التي مني بها في شهر سبتمبر.

وقالت شركة الموارد البشرية الخاصة ADP أمس الأربعاء: إن الشركات أضافت 42,000 وظيفة خلال الشهر، في حين كان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة قدرها 32,000 وظيفة، وإلى جانب زيادة أكتوبر، تم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر خسارة 29,000 وظيفة بدلا من انخفاض بلغ 32,000 وظيفة.

واكتسب تقرير ADP أهمية إضافية في ظل استمرار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تأجيل صدور البيانات الاقتصادية الرسمية، ما جعل المستثمرين يعتمدون على مؤشرات القطاع الخاص كمصدر رئيسي لتقييم الوضع الاقتصادي.

خفض الفائدة بشكل أعمق

وفي مقابلة مع منصة ياهو فاينانس، أمس الأربعاء، أوضح ميران أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يظهر مؤشرات توظيف محدودة وفرص نمو متواضعة، إلى جانب تباطؤ في نمو الأجور، وهو ما يشير إلى ضعف في الطلب على العمالة من منظور اقتصادي دوري، مضيفا أن هذه العوامل مجتمعة تدعم فكرة أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة أكثر مما ينبغي.

ويعد ميران من الأصوات الداعية إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، إذ خالف قرارات اللجنة الفيدرالية مرتين متتاليتين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حين خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، في حين طالب هو بتخفيض نصف نقطة كاملة لدعم سوق العمل والنمو الاقتصادي.

البنك المركزي النرويجي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.0%

قرر البنك المركزي النرويجي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 4.0% اليوم الخميس، وذلك تماشيا مع توقعات السوق، حيث أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ المزيد من خفض أسعار الفائدة.

كان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع، حيث توقع جميع المحللين المشاركين في استطلاع لرويترز أن يحافظ البنك المركزي النرويجي على الأسعار عند المستوى الحالي، كما عكست تسعيرات السوق هذا التوقع قبل الإعلان.

وذكر البنك المركزي النرويجي في بيانه الصحفي أن الظروف الاقتصادية ظلت دون تغيير كبير منذ اجتماعه السابق، مما لا يوفر سببا كافيا لتغيير تقييمه للتوقعات الاقتصادية أو مسار سعر الفائدة.

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 23 جنيها للجرام، بختام تعاملات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب في الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6097 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5335 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4572 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42680 جنيها بالصاغة.

فوز 12 مرشحًا في انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات لدورة 2025-2029

أسفرت انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات التي أجريت اليوم الخميس، عن فوز 12 مرشحا بالدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة للفترة 2025-2029.

انتخابات غرفة صناعة التكنولوجيا

وتؤكد هذه النتائج أن غرفة صناعة التكنولوجيا تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الإنجاز وتعزيز لدور القطاع التكنولوجي في الاقتصاد المصري.



وأعلن خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصريه عن انتهاء انتخابات الغرفة بفوز 4 أعضاء

في فئة المنشات الكبيره وهم طارق ملش ومحمود خطاب ومحمد الحداد وطارق شبكه

و في فئة الشركات المتوسطه فاز اربعه اعضاء وهم خالد ابراهيم، وخالد مرسي، ومحمد بدوي ومحمد عيسى،

و في فئة الشركات الصغيره فاز اربعه اعضاء وهم

محمد سعيد ومحمد خليف ومرفت جبل وسيف بدوي.

افتتحه مدبولي اليوم، لأول مرة مصنع مصري ينتج 15 مليون فلتر سيارة

افتتح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، اليوم، مصنع المنصور لتصنيع الفلاتر بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بجانب مجموعة من الوزراء والقيادات والمسؤولين التنفيذيين.

يُعد المصنع الجديد أحد المشروعات الصناعية الرائدة التي تخدم القطاع الصناعي ككل، ويسعى إلى توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون فلتر سنويًا لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه مصري (حوالي 11 مليون دولار أمريكي).

وعلق محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، بقوله: "يأتي هذا الصرح الصناعي في إطار خطة الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية لها، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ودعم التصدير الي الأسواق الإقليمية والدولية".

وأضاف: " تُنفذ مجموعة المنصور استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع السيارات والمركبات في مصر. ويعد هذا المصنع نموذجًا حقيقيًا لتكامل دورنا كقطاع خاص مع دور الدولة لدعم شعار "صنع في مصر" والانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصنيع ثم التصدير، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب المصري وتطوير خبراته."

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الخميس، 6 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، وفقا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 70 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 120.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 60 إلى 61 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيها إلى 86 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البورصة تربح 42 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، واقترب المؤشر الرئيسي من حاجز 40 ألف نقطة؛ وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.842 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 39949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 49175 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18052 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12081 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 15989 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4101 نقطة.

وزير المالية يكشف دور صفقة علم الروم في خفض المديونية وتعزيز النمو الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط خفض الدين العام، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تقليص حجم المديونية بنحو 10% خلال الفترة الماضية، في إطار برنامج مالي متوازن يهدف إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في السوق المصرية.

صفقة علم الروم تتضمن مكونات نقدية وعينية

وأوضح كجوك أن صفقة تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي تُعد من أكبر الصفقات الاستثمارية في المنطقة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات يصل إلى نحو 29.7 مليار دولار.

وأضاف خلال تصريحات لقناة CNBC عربية، أن الصفقة تضم ثلاثة مكونات رئيسية تشمل جانبًا نقديًا وآخر عينيًا بالإضافة إلى شراكة في العائد، بما يحقق توازنًا ماليًا واستثماريًا بين الدولة والمستثمر الأجنبي، ويضمن عائدًا مستدامًا للاقتصاد المصري.

دعم الاحتياطي وتعزيز ثقة المستثمرين

وأشار وزير المالية إلى أن العوائد النقدية المباشرة من المشروع ستُسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين الوضع المالي العام، مؤكدًا أن هذه الشراكات الكبرى تعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة بعد نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية خلال السنوات الماضية.

كجوك: الاقتصاد المصري يسير في مسار آمن

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في سياسة مالية رشيدة تهدف إلى خفض الدين تدريجيًا وتحسين إدارة الإنفاق العام، مع التركيز على تحقيق توازن بين الإصلاح المالي ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صفقة علم الروم تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الاستثمارية طويلة الأجل التي تدعم مسيرة التنمية في مصر.

بعد صفقة الديار القطرية، تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا بنحو 5 قروش فى منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية، وذلك بعد الإعلان عن تفاصيل الشراكة الاستثمارية المصرية – القطرية بقيمة 29.7 مليار دولار لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 47.34 جنيها للشراء.

- 47.48 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.31 جنيها للشراء.

-47.41 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.31 جنيها للشراء.

-47.41 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.31 جنيها للشراء.

-47.41 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.31 جنيها للشراء.

-47.41 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.31 جنيها للشراء.

-47.41 جنيها للبيع.

