اقتصاد

خطوات استرداد صناديق الاستثمار في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

 يستفسر الكثير من عملاء البنك الأهلي حول خطوات استرداد صناديق الاستثمار. 

وأوضح مسؤولون بالبنك الأهلي أن الاسترداد من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية أو من خلال خدمة الأهلي نت خلال مواعيد العمل الرسمية بالسعر المعلن للوثيقة وفقًا للمحددات الواردة بنشرة إكتتاب كل صندوق.
 

الاقتراض بضمان الوثائق:- يجوز الاقتراض بضمان الوثائق من البنك الأهلي المصري، وذلك وفقًا لقواعد الإقراض السارية بالبنك.

 

يشار إلى أن البنك الأهلي يحرص على تطوير خدماته خلال الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وخدمات الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، حيث يطور من تلك الخدمات بشكل يتواكب مع تعليمات البنك المركزي نحو تحقيق الشمول المالي.

 

تتمتع صناديق الاستثمار في البنك الأهلي المصري بالعديد من المزايا نوجزها فيما يلي:

انخفاض المخاطر: وذلك من خلال إدارة متخصصة في هذا المجال وسياسة استثمارية متوازنة ومتنوعة في قنوات الاستثمار المختلفة.


ارتفاع العائد: من خلال زيادة الموارد وخفض الالتزامات مع إمكانية استمرارية التوزيعات النقدية الدورية على حملة الوثائق.


التنويع: من خلال تعدد أنواع صناديق استثمار البنك الأهلى بين عائد دوري تراكمى، نقدى ذو عائد يومي تراكمي وتوزيع شهري، عائد دوري تراكمي وجوائز، إسلامي، صندوق الصناديق ذو العائد النصف سنوي، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار في أدوات الدين الواعد ذو العائد الدوري، صندوق الاهلي حياة ذو عائد سنوي مع التأمين علي الحياة.
 

الإفصاح والشفافية: من خلال النشر الدوري السنوي للمراكز المالية للصناديق بالصحف.
 

توافر الرقابة: من خلال الرقابة المزدوجة على الصناديق من البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقبي حسابات كل صندوق.
 

التقييم الدوري: من خلال تحديث المحافظ الاستثمارية الخاصة بكل صندوق بهدف الوصول للقيمة العادلة لسعر الوثيقة والذي يتم نشره بصفة دورية بالصحف القومية وكذا على الموقع الإلكتروني للبنك حسب دورية كل صندوق (أسبوعي/ يومي) وبما يتيح لعملاء مصرفنا سهولة التعرف علي السعر الذي سيتم على أساسه التعامل علي الوثائق بيعا وشراء.

