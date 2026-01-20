أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم، بيع 300 ألف سيارة خلال 2025، البنك المركزي يحدد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، البورصة تربح 37 مليار جنيه

18 حجم الخط

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بنحو 8 قروش خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

47.42 جنيها للشراء.

47.56 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

47.44 جنيها للشراء.

47.54 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

47.44جنيها للشراء.

47.54 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني QNB

47.44جنيها للشراء.

47.54 جنيها للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.

الدولار مقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

وشهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

السيطرة على معدلات التضخم.

زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.



وتستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.





ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم



سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب، خلال حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، بنحو 20 جنيها، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7280 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6370 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 51000 جنيه في محلات الصاغة.

الذهب كأصل استثماري مهم

ويُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.





تراجع الاسعار حتى 25% ومبيعات 300 ألف سيارة خلال 2025



واجه السوق المصري خلال السنوات الماضية العديد من الصعوبات في مجال الاقتصاد متأثرا بأوضاع الاقتصاد العالمية، خاصة قطاع السيارات، وعملت الحكومة المصرية على تعافى السوق من خلال دعم قطاع الاقتصاد وتوطين صناعة السيارات، وظهرت بشائرها منذ نهاية العام الماضي واستكملت حتى مطلع العام الجديد 2026، وبلغت حجم المبيعات 300 ألف سيارة، بل في هوية السوق التي تحولت من الاستهلاك المستورد إلى التصنيع المحلي.

شهد مطلع عام 2026 تراجعًا ملحوظًا في أسعار السيارات بنسبة تراوحت بين 20% و25%، مدفوعًا باستقرار سعر صرف الجنيه وتوافر العملة الصعبة ودخول ماركات صينية جديدة بقوة، وتوسع الوكلاء في تقديم عروض تنافسية، أجبر السوق على التخلي نهائيًا عن ظاهرة "الأوفر برايس".

و أكد رابطة تجار السيارات أن بعض الطرازات شهدت انخفاضات وصلت إلى 100 ألف جنيه، مما أعاد القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، لم يعد التصنيع المحلي مجرد شعار، ففي عام 2026 استعادت القلعة الصناعية "شركة النصر للسيارات" مكانتها التاريخية بإنتاج مكثف يلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير الإقليمي.

الطاقة الإنتاجية: تستهدف المصانع المصرية (التي وصل عددها إلى 27 مصنعًا عاملًا الوصول بإنتاج المجمع محليًا إلى 260 ألف سيارة سنويًا.

المكون المحلي: ارتفعت نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات لتتخطى حاجز الـ 50%، مما مكن الشركات من الاستفادة من حوافز "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات" (AIDP).

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية قفزة غير مسبوقة، خاصة مع الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي جعلت تكلفة اقتنائها وتشغيلها أقل بكثير من سيارات الوقود التقليدي، وبحلول منتصف 2026، تحولت السيارات الكهربائية من "سلعة ترفيهية" إلى خيار واقعي ومنافس. ومع اكتمال البنية التحتية بوصول عدد محطات الشحن إلى 4000 محطة تغطي كافة الطرق السريعة والمحافظات.





وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال



أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف التحول لمصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة من خلال الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، موضحًا أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تلعب دورًا محوريًا فى دفع الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.



قال كجوك، في لقائه مع ماركو أرسيللى الرئيس التنفيذي لـ «أكوا باور» على هامش «دافوس»، أننا نتطلع للاستفادة من خبرات «أكوار باور» في تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، لافتًا إلى أن «أكوار باور» تقدمت للمنافسة على ٣ مشروعات كبري لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أضاف أننا منفتحون على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، بحيث يرتبط استحقاق الحوافز بتحقيق النتائج على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وفي سياق متصل أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا مستمرون في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي الذى يعمل فى مصر، تفاعل بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالى الماضي.

تطوير سياساتنا الضريبية والجمركية استجابة لمجتمع الأعمال

أضاف، على هامش فعاليات منتدى «دافوس» الاقتصادى بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل على تطوير سياساتنا الضريبية والجمركية استجابة لمجتمع الأعمال، من أجل بناء المزيد من الثقة والشراكة والمساندة.

أشار إلى أن سياساتنا المالية أصبحت أكثر دعمًا لمسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

قال الوزير،: «ندعو شركاءنا الدوليين للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية بمصر والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة».

البنك المركزي يحدد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

قال البنك المركزي إنه بمناسبة ذكري ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٩ يناير ٢٠٢٦، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١ فبراير ٢٠٢٦.

ومن جانب آخر أصبح مستقبل أسعار الفائدة في عام 2026 محور اهتمام واسع في مصر، خاصة بعد أن اتجه البنك المركزي في آخر اجتماعاته خلال عام 2025 إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول المسار المتوقع للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتزايدت توقعات الخبراء باستمرار خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مدعومة بتراجع معدلات التضخم والعودة إلى مستويات تُعد الأقل منذ أكثر من عامين، وفقًا لبيانات البنك المركزي الأخيرة، الأمر الذي يعزز فرص تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

في المقابل، برزت مخاوف لدى عدد من البنوك من احتمالية خروج كميات كبيرة من السيولة إلى السوق نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على تراجع العائد على الشهادات الادخارية، ويؤثر على حجم المدخرات داخل القطاع المصرفي.



وعلى الجانب الآخر، يرى خبراء اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة قد يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، لا سيما في القطاع الصناعي، مع توقع تدفق استثمارات جديدة تدعم زيادة الإنتاج وتحفّز النمو الاقتصادي.

أول اجتماع للفائدة في 2026

وحدد البنك المركزي المصري موعد أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2026، حيث تقرر عقد الاجتماع في 12 فبراير المقبل، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، لمناقشة أسعار العائد وتحديد اتجاهها خلال المرحلة القادمة.

خفض الفائدة في ديسمبر 2025

وكانت لجنة السياسة النقدية قد عقدت آخر اجتماعاتها يوم 25 ديسمبر 2025، وقررت حينها خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%.



البورصة تربح 37 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.115 تريليون جنيه.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 45905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 55180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 20875 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4720 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12596 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17092 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 4881 نقطة.



ساويرس يكشف عن تعاون استراتيجي بين أوراسكوم وكازاخستان في التعدين والقطاع المالي والسياحة

كشف رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، عن التعاون الاستثماري الاستراتيجي بين شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار وجمهورية كازاخستان، في عدة مجالات.



وأكد رئيس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، المهندس نجيب ساويرس، أنه التقى وزير خارجية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف، لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية، والتي تشمل التعاون في صناعات التعدين والقطاع المالي والسياحة والتنمية.

وكشفالمهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه على منصة "أكس"، عن التعاون بين أوراسكوم وجمهورية كازاخستان، فقال: " كازاخستان وشركة أوراسكوم القابضة للاستثمار تناقشان التعاون الاستثماري الاستراتيجي"

كما أكد المهندس نجيب ساويرس أن "وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف، عقد اجتماعًا معه، باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار".

وأوضح المهندس نجيب ساويرس أنه ناقش مع وزير خارجية كازاخستان مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك صناعات التعدين والمعادن، والقطاع المالي، والسياحة، والتنمية.

وأشار المهندس نجيب ساويرس إلى أنه تم إعطاء اهتمام خاص لجهود كازاخستان الرامية إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، واستقطاب مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص يتمتعون بخبرات دولية.





