وزير الصحة يستقبل سفير كازاخستان لبحث التعاون في تكنولوجيا تصنيع الأدوية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي وتكنولوجيا التصنيع الدوائي.

تصنيع المستحضرات الدوائية وتوحيد معايير ممارسات التصنيع الجيد

ورحب الوزير بسفير كازاخستان، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير الشراكة من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الدوائية، توحيد معايير ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وشدد عبد الغفار على أهمية التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، التكنولوجيا الحيوية، البحث والتطوير، بناء القدرات الطبية والتنظيمية، برامج التطعيمات، ومبادرات الصحة العامة، مع التركيز على تصدير المنتجات المصرية، بما في ذلك أدوية علاج فيروس سي.

البحث في اللقاحات والمنتجات البيولوجية

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لملفات التعاون المشترك، بما يشمل تطوير الإنتاج المشترك، نقل التكنولوجيا، والبحث في اللقاحات والمنتجات البيولوجية، مستندًا إلى الخبرات المصرية الرائدة في التصنيع الدوائي والصحة العامة والعلاقات التاريخية بين البلدين.

واختتم الاجتماع بدعوة الوزير الرسمية لوزيرة الصحة الكازاخستانية لزيارة عدد من المستشفيات وخطوط الإنتاج الدوائي في مصر، للتعرف على المنظومة الصحية المصرية والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يعزز الارتقاء بالقطاع الصحي في كلا البلدين.

حضر اللقاء الدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، والدكتورة سوزان عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.

