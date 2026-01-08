نجيب ساويرس: عندي كتاب عن سيرتي الذاتية وعادل إمام الأنسب لتجسيد شخصيتي (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن أهمية جائزة ساويرس في إثراء الحركة الثقافية في مصر.

وقال ساويرس على هامش حفل الجائزة في دورتها الـ 21، إن لديه كتابًا خاصًا به بالفعل عبارة عن سيرة ذاتية، مازحا: "عندي كتاب لكن مكسل بس".

قصة حياة ساويرس

وكشف ساويرس: “لو أردت أن يكون هناك فيلم عن قصة حياتي سيكون فيلم أكشن، ولو الزعيم عادل إمام لا يزال في شبابه لكنت اخترت أن يؤدي دور البطولة”.

يذكر أن جائزة ساويرس الثقافية، أعلنت مساء اليوم الخميس، عن أسماء الفائزين، في دورتها الـ21، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من رموز الفن والثقافة.

جائزة ساويرس الثقافية

وينافس في جائزة ساويرس الثقافية خمسة أعمال هي رواية "ما ألقاه الطير" لـ "دينا شحاتة"، ورواية "صورة مريم" لــ "مريم العجمي"، ورواية "سنوات الجري في المكان" لــ "نورا ناجي"، ورواية "هواء مالح" لــ "هبة خميس"، ورواية "سواكن الأولى" لــ "وليد مكي".

وتكونت لجنة تحكيم جائزة أفضل عمل روائي ومجموعة قصصية فرع شباب الأدباء من كل من؛ الشاعر والناقد جرجس شكرى، الكاتبة والطبيبة بسمة عبد العزيز، الكاتبة الصحفية جيهان الغرباوي، والدكتورة منيرة سليمان أستاذ الأدب المقارن بجامعة القاهرة

ويقام حاليا حفل جائزة ساويرس الثقافية، للإعلان عن أسماء الفائزين فى جوائز الدورة الـ21 لعام 2026، فى مجالات: الرواية، المجموعة القصصية، السيناريو، النص المسرحى، والنقد الأدبى، فى حفل كبير بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم.

وكانت قد تلقت المسابقة خلال هذه الدورة أكثر من 750 مشاركة في مختلف فروع الجائزة، وقد خضعت جميع الأعمال المقدّمة لعملية تقييم دقيقة وشفافة، استندت إلى معايير مهنية تراعي الجودة الفنية، والابتكار، والجدارة الأدبية. وأجرت عملية التقييم لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتّاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

