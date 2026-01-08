الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عضو في الفيدرالي الأمريكي: نحتاج لخفض أسعار الفائدة 150 نقطة خلال 2026

ستيفن ميران، عضو
ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
18 حجم الخط

 قال ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه يتطلع إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس خلال عام 2026، بهدف تعزيز سوق العمل.

 

توقعات خفض الفائدة في 2026

 ووصف ميران السياسة النقدية الحالية بأنها «مقيدة»، معتبرا أن التضخم الأساسي يدور على الأرجح حول 2.3%، ما يتيح لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي مساحة إضافية لمواصلة خفض الفائدة.

وقال في مقابلة مع «بلومبرج تلفزيون» ضمن برنامج «سيرفيلانس»، الخميس: «أتطلع إلى خفض بنحو نقطة ونصف مئوية، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى رؤيتي للتضخم. فالتضخم الأساسي يتحرك ضمن هامش قريب جدًا من مستهدفنا، وهو مؤشر جيد على المسار المتوسط الأجل للتضخم الكلي».

 

انقسام أعضاء الفيدرالي حول خفض الفائدة

 ولا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منقسمين بشأن حجم خفض الفائدة هذا العام، بعد أن خفّضوا المعدلات بإجمالي 75 نقطة أساس خلال اجتماعاتهم الثلاثة الأخيرة، ويميل عدد متزايد منهم إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير إلى أن تتوافر بيانات إضافية بشأن التضخم وسوق العمل.

وفي توقعات عام 2026، أظهر متوسط تقديرات صانعي السياسات خفضا بمقدار 25 نقطة أساس فقط، في حين يتوقع المستثمرون ما لا يقل عن خفضين.

وكان ميران، دعا إلى خفض قوي للفائدة منذ سبتمبر، عندما حصل على إجازة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، لتولي عضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وهي الولاية التي تنتهي هذا الشهر. وقال: «هناك نحو مليون أميركي بلا وظائف، ويمكنهم العمل من دون التسبب في تضخم غير مرغوب فيه».

 

أدنى من المستوى المحايد

وجدد ميران تأكيده أن الموقف الحالي للسياسة النقدية لا يزال أعلى بكثير من تقديره للمستوى المحايد، أي المستوى الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيّده. غير أن وصفته للسياسة في 2026 ستقود، بحسب رأيه، إلى خفض الفائدة إلى ما دون هذا المستوى.

وعند سؤاله عن ذلك، قال إن هذا التوجه مبرر لأن الاحتياطي الفيدرالي أبقى الفائدة مرتفعة دون داع لفترة طويلة، مضيفا أنه لو لم نبقي السياسة مشددة أكثر من اللازم خلال العام الماضي تقريبا، لما كانت هناك حاجة لتقديم هذا القدر من التيسير.

محضر اجتماع الفيدرالي يكشف توجها حذرا لخفض الفائدة مع تركيز على مكافحة التضخم

البيت الأبيض: ترامب يعلن عن مرشحه للاحتياطي الفيدرالي قريبا

وأشار ميران إلى أن مستقبله في البنك المركزي لا يزال غير واضح بعد انتهاء ولايته. ويتوقع كثير من المراقبين أن يستغل الرئيس  الأمريكي المقعد الحالي لميران لتعيين مرشحه لرئاسة مجلس المحافظين، كما قد يفتح مقعدا آخر إذا غادر جيروم باول الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيدرالى الامريكى أسعار الفائدة سوق العمل التضخم خفض الفائدة

مواد متعلقة

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال ديسمبر

انخفاض مفاجئ في طلبات إعانات البطالة الأمريكية وصمود سوق العمل رغم التحديات

محضر اجتماع الفيدرالي يكشف توجها حذرا لخفض الفائدة مع تركيز على مكافحة التضخم

البيت الأبيض: ترامب يعلن عن مرشحه للاحتياطي الفيدرالي قريبا

جيروم باول: الربع الأول من 2026 يمثل ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية