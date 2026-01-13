توقعات أسعار الذهب القادمة 2026 بالتزامن مع توقعات خفض أسعار الفائدة

18 حجم الخط

تواصل أسعار الذهب الارتفاع منذ بداية العام الحالى داخل الأسواق المحلية والبورصة العالمية.

وزاد سعر الذهب بصورة كبيرة خلال عام 2025 حيث تخطى حاجز 70% زيادة فى السعر، واستهل العام الجارى 2026 بزيادة ملحوظة مع حرب فنزويلا ووصلت الأسعار الى مستويات جديدة متخطيا 4600 دولار للأونصة.

وتسود العديد من التوقعات بمزيد من الارتفاعات خلال العام الجارى وفقا للخبراء والمسؤولين والعاملين فى قطاع المشغولات الذهبية، من بينهم المهندس نجيب ساويرس الذى توقع زيادة لا تقل عن 15% فى الذهب العام الجارى.

كما توقعت المؤسسات والبنوك ارتفاعات جديدة فى سعر الأونصة العالمى ووصولها إلى مستويات تقترب من 5000 دولار تقريبا من بينهم جولدمان ساكس.

أسعار الذهب العالمية اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد يومٍ من تجاوزها مستوى 4600 دولارًا للمرة الأولى على الإطلاق، متأثرة بعمليات جني أرباح، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4594.8489 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجّل مستوى قياسيًا عند 4629.94 دولارًا في جلسة أمس. بينما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.2% إلى 4603.60 دولارًا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة، في وقتٍ تدرس فيه واشنطن خيارات الرد على التطورات في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

توقعات خفض أسعار الفائدة

وفي سياقٍ متصل، تتوقع مؤسسات مالية كبرى، من بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، تنفيذ تخفيضين في معدلات الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، خلال يونيو حزيران وسبتمبر أيلول.

وعادةً ما تميل الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب، إلى تحقيق أداء أفضل في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وكذلك خلال فترات التوتر الجيوسياسي أو عدم الاستقرار الاقتصادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 83.62 دولارًا للأونصة، بعدما سجّلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولارًا في جلسة أمس الاثنين. كما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 2283.95 دولارًا، بعد أن بلغ أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولارًا في 29 ديسمبر.

4% حجم الزيادة فى أسعار الذهب منذ بداية العام

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات: إن أسعار الذهب العالمي واصلت صعودها القوي منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية عالميا.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 4330 دولارا في 1 يناير 2026 إلى نحو 4510 دولارات في 11 يناير 2026، محققا زيادة قدرها 180 دولارا للأوقية، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة تقارب 4.16% خلال 11 يوما فقط.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن من أبرز أسباب هذا الارتفاع هو صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر إضافة وظائف أقل من المتوقع خلال الفترة الأخيرة، ما عزز توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2026.

وأضاف أن هذا العامل يعتبر إيجابيا للذهب، إذ يزيد من جاذبيته كملاذ آمن ويحفز المستثمرين على التوجه نحو المعدن النفيس لحماية أصولهم في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.

