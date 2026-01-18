18 حجم الخط

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن قائمة تضم أكثر لاعبي كرة القدم العالميين، عطاءً في فعل الخير، وضمت القائمة 5 لاعبين، جاءوا على رأس قائمة اللاعبين الأكثر عطاءً، وبالرغم من حصدهم لملايين الدولارات والجنيهات الإسترليني، لكنهم وجهوا ملايين من أموالهم لفعل الخير.

اللاعبين الأكثر فعلًا للخير في العالم



وبث رجل الأعمال نجيب ساويرس مقطع فيديو يكشف " أكثر لاعبي كرة القدم عطاء للخير!"

وجاء بوكايو ساكا، نجم أرسنال المركز الخامس في عطاء الخير، بينما احتل محمد صلاح، مهاجم ليفربول ومنتخب مصر المركز الأول في قائمة عطاء الخير، أو قائمة اللاعبين الأكثر تبرعًا للمؤسسات الخيرية.

جاء في المركز الخامس بالقائمة بوكايو ساكا، نجم أرسنال، معروف بأعماله الخيرية البارزة، وتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه استرليني لبرامج الشباب التعليمية وللمؤسسات الخيرية في لندن، أبرزها تبرعه بـ 50 وحدة سكنية متنقلة لمتضرري زلزال المغرب 2023 بالتعاون مع مؤسسة "BigShoe"، بالإضافة إلى دعمه لمؤسسة طبية للأطفال في نيجيريا (بلد أصول والديه)، وتوزيعه لأكثر من ألف زي مدرسي على طلاب مدرسته القديمة لمساعدتهم في أزمة غلاء المعيشة.

فيل فودين وديكلان رايس في قائمة الخير

وفي المركز الرابع جاء النجم الإنجليزي فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، معروف بكونه مثالًا يحتذى به في الأكاديمية، ويساهم في أعمال الخير من خلال تمثيله لأكاديمية النادي ودعمه، حيث ساهم بتوزيع مليون جنيه استرليني للمؤسسات الخيرية في إنجلترا، والمؤسسات التي شكلت تربيته، وقد أشاد المسؤولون بمسيرته كقدوة، إلى جانب تركيزه الرياضي ومسؤولياته تجاه عائلته، حيث تظهر بعض الأخبار عن مواجهته لشائعات كاذبة عبر الذكاء الاصطناعي وتصديه لها، مما يبرز تركيزه على الجانب الإيجابي والمسؤولية الاجتماعية، بجانب إشادته بأكاديمية السيتي ودعمها.

اكثر لاعبي كرة القدم عطاءا للخير ! pic.twitter.com/iPMPWiNX1U — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 18, 2026

وجاء في المركز الثالث اللاعب ديكلان رايس، نجم آرسنال، معروف بأعماله الخيرية، وشارك في تبرعات لدعم المؤسسلا الخيرية، أبرزها تبرعه بمبلغ 5000 جنيه إسترليني لدعم حارس مرمى شباب وست هام المصاب بالسرطان، مما يظهر دعمه للقضايا الإنسانية والرياضية، إلى جانب إظهار الدعم لأصدقائه وزملاء سابقين مثل حضوره حفل زفاف جارود بوين، وكونه قدوة بمروره بتحديات شخصية، وفقًا لموقه بلانك سبورت.

محمد صلاح يحتل المركز الأول في قائمة الخير

وجاء في المركز الثاني اللاعب الاسكتلندي آندي روبرتسون، لاعب ليفربول، وهو معروف بأعماله الخيرية البارزة، حيث أسس مؤسسة "AR26" في اسكتلندا لدعم الأطفال المحتاجين، وتوفير فرص لهم في التدريب والتعليم، وقد تم تكريمه بـ MBE لخدماته في مجال كرة القدم والعمل الخيري والشباب، مؤكدًا أن نجاحه يمنحه الفرصة لمساعدة الآخرين، خاصة الأطفال الذين يواجهون صعوبات مثلما واجه هو في بداية حياته المهنية.

محمد صلاح يتصدر قائمة عمل الخير، فيتو

وأحتل لاعب المنتخب ومهاجم ليفربول محمد صلاح المركز الأول، ليؤكد المقطع أن محمد صلاح معروف بأعماله الخيرية، حيث يتبرع بجزء كبير من ثروته لدعم الصحة والتعليم والمحتاجين في مصر وخارجها، بما فيهم بناء مستشفيات ومدارس وتوفير منح دراسية، كما يساهم في دعم القضايا الإنسانية عالميًا، ويقدر الخبراء حجم عطائه بـ 6% من ثروته أو ما يقارب 10-12 مليون دولار بشكل تقديري، مع التركيز على مسقط رأسه قرية نجريج.

