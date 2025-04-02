فيتو تستعرض التفاصيل الكاملة، "أوراسكوم" تحقق حلم تطوير التجربة السياحية بالأهرامات

جهود مكثفة بذلتها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتطوير التجربة السياحية بمنطقة الأهرامات الأثرية والتي عانت الإهمال على مدار سنوات طويلة لحكومات متعاقبة، حتى جاءت الشركة لتحدث نقلة نوعية في الخدمات السياحية المقدمة للسائحين في منطقة تعد من عجائب الدنيا السبع ويقصدها السائحون من كافة بقاع العالم لرؤية عبقرية المصري القديم في بناء الأهرامات باستخدام أدوات بسيطة عجز العلم الحديث عن تسفير طريق بنائها حتى الآن.

جهود شركة أوراسكوم بيراميدز لتطوير التجربة السياحية بالأهرامات

الجهود الكبيرة التي قامت بها الشركة لتطوير التجربة السياحية أغفلتها الحكومة عندما قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بنشر مقطع فيديو عن مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم تحت عنوان «نقل مدخل المنطقة الأثرية.. مفاجأة كبيرة بشأن الأهرامات بداية أإريل»، والذي تناول تفاصيل مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالهرم، والذي بدأ في 2009، ثم توقف بسبب الأحداث السياسية، قبل أن يستأنف العمل به في العام 2016، وأصبح حاليا جاهزا للتشغيل وسيتم نقل مدخل الزائرين للمنطقة الأثرية من المدخل الحالي بجوار فندق «مينا هاوس»، إلى طريق الفيوم/ الواحات اعتبارا من 8 أبريل الجاري ضمن التشغيل التجريبي للخدمات التي نفذتها الشركة لتطوير التجربة السياحية هناك.

وأعاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس نشر الفيديو، معبرًا عن غضبه لعدم ذكر دور شركته في تطوير المنطقة، وكتب عبر حسابه بمنصة «إكس»: «شكرًا على عدم ذكر دور شركة أوراسكوم بيراميدز في هذا المشروع!!».

المهندس نجيب ساويرس المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

وقال المهندس نجيب ساويرس المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: إنه فخر كبير لنا أن تقوم شركتنا بتطوير مناطق الزيارة بالموقع الأثري الأول في العالم والأكثر شهرة وأهمية بهضبة أهرامات الجيزة بهدف تقديم تجربة فريدة للزائرين من المصريين والأجانب، ويسهم في دعم السياحة المصرية بما يليق بمكانتها التي تستحقها أمام العالم"، مشيرًا إلى أن الخدمات الجديدة التي تضيفها أوراسكوم بالمنطقة مدعومة بأحدث التقنيات وتراعي المعايير الدولية والبيئية".

بوابات الدخول للمنطقة الأثرية بالأهرامات

مراحل شركة أوراسكوم بيراميدز لتطوير التجربة السياحية بالأهرامات

وعلى مر سنوات من العمل الجاد استهدفت خطة التطوير التي قامت بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات إحداث نقلة نوعية للتجربة السياحية بالأهرامات، حيث تضمنت تنفيذ أعمال مبنى الزوار لاستقبال السائحين والزائرين وفقا لأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخي والأثري لمنطقة الأهرامات وهو يهدف المبنى إلى تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات بحيث يضم قصصا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحا وافيا للمنطقة.

الخطة التي قامت بها الشركة لتطوير التجربة السياحية بأهم آثر علي سطح الأرض تضمنت أيضا تجهيز مبنى VIP للزيارات، وهو مجهز أيضا بشكل كبير لاستقبال الوفود السياحية، ولم تغفل الشركة مراعاة حق أصحاب الهمم، حيث خصصت ممرات وأماكن مجهزة لخدمتهم، كما تم تجهيز ساحة انتظار للسيارات بالمنطقة لاستيعاب نحو 1100 عربة و200 أتوبيس قابلة للزيادة، وتم تحديد مسارات للزيارة عبر 7 محطات مجهزة بكافة الخدمات التي يتطلبها الزائر أثناء رحلته بالأهرامات، حيث تم تجهيز أماكن لتقديم المشروبات الخفيفة ودورات المياه وبازارات شراء الهدايا ومركز طبي لتقديم الإسعافات الطبية السريعة للسائحين على أن يكون التنقل بين المحطات بأتوبيسات كهربائية للحفاظ على المنطقة الأثرية.

وسائل الانتقالات الحديثة للشركة بالأهرامات

محطات تشغيل الأتوبيسات

وتضم المحطات الرئيسية للتنقل بين مسارات الزيارة عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها مثل توفير مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي، ما يأتي في إطار حرص الشركة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

الأتوبيسات الكهربائية الحديثة بمنطقة الأهرامات

وانتهت الشركة من أعمال تطوير وإعادة تأهيل المبنى القديم للإدارة الهندسية للمنطقة والذي كان يستخدم كمخزن للخردة، وتحويله إلى مجمع عالمي للمطاعم يتبع أحدث معايير الضيافة العالمية، ومن المقرر أن يضم هذا المجمع 10 مطاعم سياحية مقامة بتصاميم تم وضعها طبقا لاشتراطات المنطقة الأثرية، كما يضم مناطق لانتظار السيارات والأتوبيسات السياحية الخاصة بزائريه.

مركز استقبال الزائرين بالأهرامات

مشاركة أهالي نزلة السمان في تطوير التجربة السياحية بالأهرامات

وأكد المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لـ شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، أن الشركة لم تغفل حق أهالي نزلة السمان ودوابهم الحيوانية كشريكًا أساسيًا في توفير الخدمات الترفيهية بمنطقة الزيارات بالأهرامات وفقا لما أكده المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات على اهتمام الشركة بالمشروع باعتباره مشروعا قوميا، يجب تنفيذه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والأهرامات كأعظم وأقدم أثر في العالم.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لـ شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، أن الشركة تعمل على التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوصيل خط انترنت فايبر إلى منطقة الأهرامات لبحث توفير الإنترنت للزائرين على أن يكون ذلك من خلال خدمة منفصلة تقدمها شركة أوراسكوم بيراميذر للزائرين، كما انتهت الشركة من تجهيز سينما للزائرين سيكون بتذكرة منفصلة عن تذكرة دخول منطقة الأهرامات لعرض فيلم وثائقي للسائحين عن قصة بناء الأهرامات بصوت عالم الآثار المصري دكتور زاهي حواس والممثل العالمي كيفن كوستنر.

خطة الشركة لزيادة العوائد الاقتصادية للمنطقة في الاقتصاد القومي المصري

وانطلاقا من حرص الشركة على زيادة العائدات الاقتصادية لتطوير التجربة السياحية بـ منطقة الأهرامات، طالبت الشركة وزارة السياحة والآثار بمد مواعيد العمل بالأهرامات حتى الساعة 10 مساءً حيث تكون أغلب الراغبين في الزيارة انتهوا من أعمالهم ويمكنهم تناول عشاء في منطقة أثرية، حيث تحرص شركة أوراسكوم بيراميدز على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لتوفير خدمات سياحية تليق باسم مصر ومكانتها في العالم، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة للنهوض بالقطاع السياحي والأثري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، من خلال أعمال التطوير بالمواقع الأثرية والسياحية، لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وزيادة مشاركة شركات القطاع الخاص في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة للدولة المصرية.

السينما الجديدة بمنطة الأهرامات

وتعمل شركة أوراسكوم بيراميدز وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة بما لها من مردود اقتصادي على المقيمين في المنطقة المحيطة بالأهرامات، حيث تستهدف الشركة الوصول بعدد السائحين للمنطقة إلي 5 ملايين زائر سنويا.

وتعد شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، وهي شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة ويتمثل نشاطها في تطوير وإدارة المشروعات وتشغيلها وتقوم حاليا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عاما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.