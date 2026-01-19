5 نصائح لسلامة الإطارات أثناء القيادة في المطر

18 حجم الخط

والعناية بـ الاطارات تمنح السائق 3 مزايا: منع الانزلاق والثبات العالي والتحكم بالكبح، وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التأكد من جاهزية وسلامة إطارات المركبة، خاصة في اثناء تساقط الأمطار وتقلبات الطقس، باعتبارها عنصرًا أساسيًا للسلامة المرورية، ومنع الانزلاق كما أن الإطارات السليمة تشتت المياه بفعالية، ومن ثم تمنع حدوث ظاهرة “الانزلاق المائي”.



وتوفير تماسك قوي مع الأسفلت المبلل، التحكم في الكبح: تقليل مسافة التوقف عند استخدام المكابح بشكل طارئ،

مخاطر استخدام الإطارات الممسوحة

عندما تفتقر الإطارات إلى العمق الكافي في أخاديدها تفقد القدرة على تصريف المياه من تحتها

عندما تفتقر الإطارات إلى العمق الكافي في أخاديدها تفقد القدرة على تصريف المياه من تحتها، واستخدام إطارات منتهية الصلاحية أو “ممسوحة” النقوش يشكل خطورة قصوى. حيث يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة التام. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة 85% من حوادث الانزلاق في الأمطار تعود إلى سوء حالة الإطارات أو السرعة الزائدة التي لا تتناسب مع حالة الطريق.

5 نصائح عملية لسلامة الاطارات أثناء القيادة في الأجواء الماطرة

من الضروري عند فحص الإطار النظر إلى “تاريخ الإنتاج” المطبوع على الجانب، والذي يتكون من أربعة أرقام (الأسبوع والسنة). فالاطارات التي تجاوزت خمس سنوات من تاريخ إنتاجها تفقد مرونة مطاطها وتصبح عرضة للتشقق حتى لو كانت النقشة تبدو جيدة. وقد تطورت تقنيات الحساسات الذكية في السيارات الحديثة التي تنبه السائق فور انخفاض الضغط، ولكن يظل الفحص البصري اليدوي هو الأدق لاكتشاف التآكل غير المنتظم الذي قد يخفى على الحساسات الإلكترونية.

نصائح عملية لسلامة الإطارات أثناء القيادة في المطر لضمان قيادة آمنة في الأجواء الماطرة، يجب اتباع الآتي:

مراقبة عمق “مداس” الإطار: تأكد من أن نقشة الإطار بارزة وواضحة؛ فالأخاديد العميقة هي المسؤولة عن تصريف المياه بعيدًا عن جسم الإطار لمنع حدوث “الانزلاق المائي” وفقدان السيطرة.



- ضبط ضغط الهواء المثالي: يجب مراجعة ضغط الإطارات وهي باردة وفقًا للمقاييس الموصى بها من المصنع؛ فالضغط غير المنضبط (سواء بالزيادة أو النقصان) يقلل من مساحة تلامس الإطار مع الطريق المبلل.

- الفحص البصري للشقوق والنتوءات: قم بمعاينة جدار الإطار الجانبي بدقة؛ وجود أي انتفاخات أو تشققات قد يؤدي إلى انفجار الإطار فجأة نتيجة تغير درجات الحرارة وضغط كبح المركبة في المطر.

- التحقق من تاريخ الإنتاج والصلاحية: احرص على عدم استخدام إطارات تجاوزت مدة صلاحيتها (حتى لو كانت النقشة سليمة)، لأن مطاط الإطار يتصلب مع الوقت ويصبح أقل قدرة على الالتصاق بالطرق الزلقة.

- تجنب الكبح المفاجئ والمناورات السريعة: حتى مع وجود إطارات سليمة، يجب القيادة بهدوء وتجنب الضغط العنيف على المكابح، لأن الإطارات تحتاج لمساحة إضافية للتوقف في الأجواء الماطرة مقارنة بالأجواء الجافة.



تعزيز ثقافة الفحص الدوري للمركبة

لا ينبغي أن ينتظر قائد المركبة هطول الأمطار ليبدأ في فحص الاطارات، بل يجب أن يتحول الفحص الدوري إلى سلوك اعتيادي، فالتزامك بمراجعة حالة الاطارات كل شهر يساعد في اكتشاف مشاكل الميزان أو المقصات مبكرًا، ما يوفر عليك مبالغ طائلة مستقبلًا.

