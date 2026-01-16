وزارة المالية تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمركية

الجمعة 16 يناير 2026
 أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن عقد جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، لبيع عدد من السيارات والبضائع المتنوعة.

 

عقد جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026
  

وأوضح الإعلان أن المزاد يشمل سيارات ودراجات نارية تابعة لرئاسة الجمهورية، من بينها سيارات ملاكي وميكروباص وميني باص، لماركات مختلفة مثل مرسيدس وتويوتا وفولكس فاجن، وبموديلات وحالات متنوعة. كما يتضمن المزاد بضائع خاصة برئاسة الجمهورية تشمل كاوتش وقطع غيار سيارات.
 

وأضافت الهيئة أن المزاد يضم أيضًا بضائع جمارك ناتجة عن تفتيش الركاب والبيوع الجمركية بكل من مطار القاهرة الدولي وجمرك 6 أكتوبر، وتشمل أصنافًا متعددة مثل: الأحذية، والإكسسوارات الحريمي والرجالي، والشنط، والملابس، والسجاد، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ولوازمها، وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، وقطع غيار السيارات، ومستحضرات التجميل، والهواتف المحمولة ولوازمها، وأجهزة كهربائية ومنزلية أخرى، بالإضافة إلى بضائع جمركية مفرج عنها.
 

وأشارت إلى أن حضور المزاد يتطلب تأمين دخول يتم سداده وفقًا للشروط المعلنة، مع الالتزام بكراسة الشروط المتاحة من مقر الهيئة.
 

وأكدت أن المزاد يأتي في إطار جهود الدولة للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع إتاحة فرص متكافئة للمشاركين.
 

و للاستعلام، دعت الهيئة الراغبين إلى التواصل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقرها.

