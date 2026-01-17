السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر يناير 2026 الأسبوع المقبل

مرتبات 
مرتبات 
18 حجم الخط

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة، والذي من المقرر أن يبدأ صرفه اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

وقرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك. 

تبكير مواعيد صرف المرتبات

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية: إنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مرتبات العاملين بالدولة خلال يناير وفبراير ومارس 2026 

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه كما تقرر صرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

المنظومة المالية الإلكترونية

وأوضح أن صرف مرتبات شهر مارس يبدأ اعتبارًا من 18 مارس، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن إتاحة المستحقات ستكون من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. 

منع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي

وناشد رئيس قطاع الحسابات العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 تبكير مواعيد صرف المرتبات مواعيد صرف المرتبات أحمد كجوك مرتبات

مواد متعلقة

وزارة المالية: التفتيش المالي حق قانوني لا يجوز منعه

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

وزارة المالية تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمركية

تعرف على خطوات استيراد سيارة بدون جمارك من الخارج

المالية تعلن مزادًا علنيًا لبيع سيارات وبضائع جمركية نهاية يناير

الضرائب تدعو أصحاب المهن الحرة للتسجيل بالمنظومات الإلكترونية

خبراء الضرائب: 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل

وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية
ads

الأكثر قراءة

هدف ملغي، شوط أول سلبي بقمة السيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

رسالة قوية من السيسي لترامب

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

نائب حلف اليمين في البرلمان بالكوفية: "من لم يدرك أن فلسطين قضيته فليتُب توبة نصوحًا"

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

بعد إثارته للجدل، علماء شيعة يتبرؤون من تصريحات صدر الدين القبانجي بشأن "تشيع الأزهر"

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

المزيد
الجريدة الرسمية