تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكي غير الزراعية، والذي قد يوفر مؤشرات حاسمة حول اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الذهب العالمي

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.43% إلى 4437.67 دولار للأوقية، متراجعا عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، والذي سجله في الجلسة السابقة، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.44% إلى 4445.60 دولار للأوقية.

التدخل الأمريكي في فنزويلا

وقال برنارد سين، المدير الإقليمي للصين لدى شركة «إم.كيه.إس بامب»، إن الأسواق تأخذ في الحسبان تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك التدخل الأمريكي في فنزويلا، واحتمال تحوّل جرينلاند إلى نقطة اشتعال، إلى جانب مؤشرات الاقتصاد الكلي الصادرة في الولايات المتحدة.

مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة

وأضاف سين أن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة عززت توقعات تنفيذ مزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يدعم عادة أسعار الأصول التي لا تدر عوائد، وعلى رأسها الذهب.

وتبتعد أسعار الذهب حاليا بنحو 110 دولارات عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في 29 ديسمبر، عند 4549.71 دولار للأوقية، متأثرة بتحسن سعر صرف الدولار وعمليات جني الأرباح.

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة، باعتبارها عاملا رئيسيا في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

أسعار المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية إلى 77.85 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا في نهاية ديسمبر، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 2288.23 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1756.42 دولار للأوقية.

