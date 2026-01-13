أخبار الحوادث اليوم، إلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة توأم زينة، موعد نظر استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه، مقتل 3 عناصر إجرامية في الدقهلية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا
لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم بين موتوسيكل وكباش قصب بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء اعتداء ضابط شرطة على طالب ببورسعيد
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء باعتداء ضابط شرطة على أحد الأشخاص ببورسعيد.
لإجبارها على التسول، ضبط شخص اعتدى على زوجته في القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته بالضرب، محدثًا إصابتها، وذلك إثر خلاف بينهما على اعتراضها على مرافقته في أعمال التسول.
ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها مقاطع فيديو خادشة
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على صانعة محتوى بمحافظة القاهرة لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء.
بعد تبادل إطلاق نار ومطاردة في النيل، تصفية 3 عناصر إجرامية في الدقهلية
شهدت قرية ديسط التابعة لمركز طلخا مصرع 3 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية بعزبة أبو غانم التابعة لقرية ديسط بطلخا.
الأجهزة الأمنية بالفيوم تنهي خصومة بين عائلتين بمركز سنهور
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي زعيفان والزغيبي بمركز سنهور، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف.
القبض على سائق ميكروباص دهس 5 أشخاص في بولاق الدكرور
ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق ميكروباص متهم بدهس سائق ميكروباص، 5 أشخاص بسيارته بمنطقة ناهيا أسفل عجلات سيارته وذلك أثناء توقفها علي الطريق الرئيسي بمنطقة ناهيا، أسرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وذلك بأحد الأكمنة التي أسفرت عن ضبطته بعدما لاذ بالفرار فور ارتكابه الواقعة، بينما تم نقل المصابين للمستشفى.
حبس البلوجر مودة الأدهم سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه في قضية غسل الأموال
قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة البلوجر مودة الأدهم بالحبس سنة، وتغريمها 4 ملايين و200 جنيه ومصادرة سيارتها ومشغولات فضية، لاتهامها بغسل أموال.
موعد نظر استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه في قضية التزوير
حددت المحكمة المختصة جلسة 24 يناير الجاري، لنظر استئناف رمضان صبحي أمام جنايات الجيزة في زينهم على حكم الحبس عاما في قضية "تزوير امتحانات معهد الفراعنة".
ابنه سرق شقا عمره وتركه على الحديدة، حكاية صادمة لطبيب أصيب بنزيف في المخ بالشرقية
جحود الأبناء، أثارت حكاية الدكتور محمد عبد الغني قاسم حالة من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية، وخاصة بعد إصابة الطبيب المصري بنزيف في المخ بعد اكتشافه ضياع "شقا عمره"، حيث استولى ابنه الأكبر على كل أمواله التي جناها من الغربة، والتي بلغت ملايين، وأخذها لنفسه، وترك والده "على الحديدة".
إلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة توأم زينة
قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لتوأمه من الفنانة زينة.
العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب من الغرق بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية بأبو النمرس
أنقذت العناية الإلهية أربعة طلاب، بعدما سقطت سيارتهم الملاكي داخل ترعة المريوطية بدائرة مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أثناء توجههم لأداء الامتحان بإحدى المعاهد التعليمية بمنطقة شبرامنت.
