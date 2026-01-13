الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء اعتداء ضابط شرطة على طالب ببورسعيد

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء باعتداء ضابط شرطة على أحد الأشخاص ببورسعيد.

الأمن يكشف ملابسات فيديو أدعاء ضابط شرطة بالتعدى على طالب ببورسعيد



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لدائرة قسم شرطة الشرق تلاحظ لها وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم ولدى مشاهدتهم للقوة لاذوا بالهرب.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط أحد طرفى المشاجرة مالك المطعم– مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور وطالب "الظاهر بمقطع الفيديو" - مقيم بدائرة قسم شرطة العرب)؛حال قيامه بالعدو من مكان الواقعة دون تجاوز.

وبسؤال مالك المطعم، أفاد بأن الطالب لم يكن ضمن أطراف المشاجرة وإتهم شخصان آخران بالتشاجر معه والاعتداء عليه بالسب.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط "الطرف الثانى" وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات سابقة بينهما ومالك المطعم تعدوا خلالها على بعضهم بالسب دون حدوث إصابات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

