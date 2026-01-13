الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو ادعاء اعتداء ضابط شرطة على طالب ببورسعيد

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو أدعاء ضابط شرطة بالتعدى على طالب
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الادعاء باعتداء ضابط شرطة على أحد الأشخاص ببورسعيد.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو أدعاء ضابط شرطة بالتعدى على طالب ببورسعيد 
الأمن يكشف ملابسات فيديو أدعاء ضابط شرطة بالتعدى على طالب ببورسعيد 


وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لدائرة قسم شرطة الشرق تلاحظ لها وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المطاعم بدائرة القسم ولدى مشاهدتهم للقوة لاذوا بالهرب.

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط أحد طرفى المشاجرة مالك المطعم– مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور وطالب "الظاهر بمقطع الفيديو" - مقيم بدائرة قسم شرطة  العرب)؛حال قيامه بالعدو من مكان الواقعة دون تجاوز.

 

 وبسؤال مالك المطعم، أفاد بأن الطالب لم يكن ضمن أطراف المشاجرة وإتهم شخصان آخران بالتشاجر معه والاعتداء عليه بالسب.
 

وتمكن رجال الشرطة من  ضبط "الطرف الثانى" وبمواجهتهما أقرا بوجود خلافات سابقة بينهما ومالك المطعم تعدوا خلالها على بعضهم بالسب دون حدوث  إصابات. 
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بورسعيد مشاجرة فيديو على السوشيال ميديا الشرطة التحقيقات النيابة العامة النزاعات اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط دجال بالإسكندرية لنصبه على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها مقاطع فيديو خادشة

لإجبارها على التسول، ضبط شخص اعتدى على زوجته في القاهرة

مصادرة 11 طن دقيق مهرب وضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ 7 ملايين جنيه

ضبط قائد ميكروباص سمح لشخص بالجلوس على سقف السيارة أثناء سيرها بالتجمع

ضبط مالك مخزن بالظاهر بتهمة بيع كتب دراسية خارجية بدون ترخيص وبحوزته 3900 نسخة

ضبط شركة إلحاق عمالة بالخارج دون ترخيص للنصب على المواطنين بالغربية

ضبط عامل لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية