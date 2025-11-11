المحكمة تقضي بتخفيض نفقة توأم زينة من 80 ألف جنيه إلى 60 ألفا

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قد قضت في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة توأمي الفنانة زينة إلى 80 ألف جنيه شهريًّا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم “ولاد رزق”.

 

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأمي زينة


وسابقا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم "الممر" ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

الجريدة الرسمية