ملفات وحوارات

بعد هروب نزلاء مصحة المريوطية.. محافظة الجيزة: تعاملنا بحسم مع الواقعة فور رصدها.. ولا تهاون مع أي منشآت تمارس أنشطة طبية بدون ترخيص

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
لم تكن واقعة “مصحة المريوطية” مجرد حادثة غلق منشأة غير مرخصة، بل تحولت إلى ملف محلي واسع، يفرض تساؤلات مباشرة حول منظومة الرقابة داخل محافظة الجيزة، ودور الأجهزة التنفيذية، من رؤساء المراكز والأحياء، إلى مديرية الشؤون الصحية، في متابعة الأنشطة الطبية غير الرسمية داخل القرى والمناطق الطرفية.

المنشأة محل الواقعة، والكائنة بقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين، لم تكن مدرجة ضمن المنشآت الطبية المعتمدة، ولم تحصل على أي تراخيص لمزاولة نشاط علاج الإدمان، وفق ما أكدته مصادر رسمية بالمحافظة، ورغم ذلك، استمرت في العمل لفترة، ما يفتح باب التساؤل حول آليات الرصد المبكر، ودور الإدارات المحلية في اكتشاف الأنشطة المخالفة قبل تفاقمها ووصولها إلى مرحلة الخطر.

توجيهات محافظ الجيزة بالتحرك الفوري

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أصدر توجيهات واضحة بالتعامل الحاسم مع الواقعة فور رصدها، مشددًا على عدم التهاون مع أي منشآت تمارس أنشطة طبية دون ترخيص، خاصة تلك المرتبطة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأضاف أن المحافظ شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن ومديرية الصحة، لضمان سرعة التحرك الميداني، وعدم الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الأحداث.

رؤساء المراكز والأحياء خط الدفاع الأول

وبحسب مصادر تنفيذية بالمحافظة، فإن رؤساء المراكز والأحياء يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذه المخالفات، من خلال المرور الدوري، ورصد أي تغير في استخدامات المباني، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد أحيانًا أنشطة غير معلنة.

وتشير مصادر بالمحافظة إلى أن واقعة “مصحة المريوطية” دفعت إلى إعادة تقييم دور الإدارات المحلية، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي منشأة يُشتبه في ممارستها نشاطًا طبيًا أو علاجيًا دون سند قانوني.

وتلعب مديرية الشئون الصحية بالجيزة دورًا محوريًا في هذا الملف، باعتبارها الجهة الفنية المختصة بالترخيص والرقابة على المنشآت الطبية.

وأوضح مصدر مطلع أن المديرية كثفت خلال الفترة الأخيرة من أعمال التفتيش على المنشآت الخاصة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية حال رصد أي مخالفات.

وأكد المصدر أن أي منشأة لا تحمل ترخيصًا رسميًا تُعد كيانًا غير شرعي، بغض النظر عن المسميات التي تستخدمها أو طبيعة الخدمات التي تدعي تقديمها.

وأكدت  محافظة الجيزة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز هذا التنسيق، عبر قواعد بيانات محدثة، وحملات مشتركة، وآليات أسرع لتبادل المعلومات. وشددت على ضرورة رفع وعي المواطنين بعدم التعامل مع أي منشآت علاجية غير معروفة المصدر، والتأكد من وجود تراخيص رسمية قبل اللجوء إليها، لافتة إلى أن البلاغات التي يتقدم بها المواطنون تمثل عنصرًا أساسيًا في كشف المخالفات، وتسهم بشكل مباشر في حماية المجتمع.

واستمعت النيابة المختصة بالجيزة إلى أقوال عدد من نزلاء مصحة علاج الإدمان بالمريوطية، عقب ضبطهم، وذلك للوقوف على حقيقة ما تعرضوا له داخل المصحة، وبيان وجود شبهة احتجاز غير قانوني أو إساءة معاملة من القائمين عليها.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مصحة علاج الإدمان بمنطقة المريوطية، وذلك للوقوف على ملابسات واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء، وتحديد المسؤولين عن الواقعة.

حبس القائمين على مصحة إدمان المريوطية

قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء، والتي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي القرار في إطار استكمال التحقيقات الجارية، عقب كشف الجهات المعنية أن المصحة تعمل دون ترخيص قانوني، وبالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي.

وطالبت النيابة، بسرعة إفادتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمنشأة، بما في ذلك ما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة، أو سبق رصد مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال الفترات الماضية.

من جانبها، تحركت وزارة الصحة فور تداول الواقعة، حيث كشفت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية أن المكان غير مرخص وينتحل صفة منشأة علاجية، وجرى غلقه نهائيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

