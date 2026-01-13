الثلاثاء 13 يناير 2026
حوادث

إلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة توأم زينة

الفنانة زينة، فيتو
الفنانة زينة، فيتو
قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة لتوأمه من الفنانة زينة.

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.


إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأمي زينة


وسابقا، أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة، عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز.

 وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر الفنان أحمد عز في فيلم "الممر" ومسلسل “أبو عمر المصري” والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

 

 

