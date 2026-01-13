ابنه سرق شقا عمره وتركه على الحديدة، حكاية صادمة لطبيب أصيب بنزيف في المخ بالشرقية

18 حجم الخط

جحود الأبناء، أثارت حكاية الدكتور محمد عبد الغني قاسم حالة من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية، وخاصة بعد إصابة الطبيب المصري بنزيف في المخ بعد اكتشافه ضياع "شقا عمره"، حيث استولى ابنه الأكبر على كل أمواله التي جناها من الغربة، والتي بلغت ملايين، وأخذها لنفسه، وترك والده "على الحديدة".

حكاية استيلاء ابن طبيب الشرقية على شقا عمر والده

بداية حكاية الدكتور محمد عبد الغني تعود إلى 30 عامًا مضت، عندما كان يعمل في المملكة العربية السعودية، لم يكن طبيبًا عاديًا، لكنه كان يعمل كطبيب استشاري، وكان يتقاضى راتبا كبيرا، لم يحتفظ بمرتبه، لكنه كان يحول مرتبه لأبنائه، ومنهم الابن الأكبر، 39 عامًا، الذي اعتقد الأب أنه سيصون له ماله، فأعطى له كافة الصلاحيات لإدارة ماله وممتلكاته.

كانت الأمور على ما يرام، حتي هذا العام، عندما أبلغ الدكتور محمد عبد الغني ابنه أنه بلغ 69 عامًا، وأنهم لا يوافقون في عمله على تجديد عقد العمل له، هنا تغير الحال، وتحول الابن الأكبر إلى النقيض، هدد والده وأخذ يسمعه أبشع الألفاظ، حسبما حكى الدكتور عبد الغني، وكانت الصدمة عندما قال الأبن الكبر لوالده أنه هو المالك لكل شيء.

لم يتمالك الدكتور محمد عبد الغني نفسه، وسقط مغشيًا عليه ليتفاجئ بأنه أصيب بنزيف في المخ من وقع الصدمة عندما علم باستيلاء ابنه على أمواله وممتلكاته، وهي عبارة عن 3 أبراج أقامهم في الزقازيق، بحسب رواية الأب.

أكد الأب أنه بنى 3 أبراج منها (برج الصاغة وبرج المحطة) في الزقازيق بمحافظة الشرقية، باع الابن في برج المحطة 10 وحدات ولم يحصل الأب على أي أموال منها، بحسب رواية الأب.

وحكى الدكتور محمد عبد الغني أن له 5 أبناء، الابن الأكبر تسانده شقيقتاه في الاستيلاء على أمواله، وهناك ابنة طبيبة بشرية، وابنه عمر طبيب صيدلي، فهما يساندان الأب في حقه، الذي استولى عليه ابنه الأكبر.

حكاية طبيب الشرقية مع ابنه تثير الغضب

أثارت حكاية الطبيب المصري محمد عبد الغني مع نجله صدمة العديد من النشطاء في مصر والدول العربية، الذين تناقلوا حكايته، ووصفوا ما يحدث للطبيب مع ابنه بأنه حالة غريبة من "جحود الأبناء" بين أب أضاع زهرة عمره في العمل لأجل أبنائه، وابن استغل ذلك واستولى على أموال والده، ولم يبق للأب سوى الألم.

كشف بنكي لتحويلات الدكتور محمد عبد الغني، فيتو

علق البلوجر السعودي المشهور أياد الحمود فقال: "الطبيب المصري الذي كان يعمل في السعودية وحول 50 مليون جنيه خلال 16 عاما لأبنائه يصاب بنزيف في المخ والعين بسبب الصدمة الكبيرة التي تعرض لها. ويروي أنه استطاع بناء 3 أبراج في مصر وتمت مصادرتها من ابنه وبيع الوحدات فيها من قِبل ابنه الأكبر دون علمه ويطلب الدعاء.. لحظة التقاعد والاستعداد للعودة إلى أرض الوطن اكتشف أنهم سرقوا جميع الأموال والعقارات ولم يتبقى له شيء".

وتابع إياد الحمود فقال: "صحيح.. حسب كشف الحساب كان بالسعودية أنا أساسًا كأني شايفه قبل الله يصبره.. هنا مكتوب مجموع التحويلات 4.58 مليون ريال سعودي"

وقال البلوجر مختار حسانين "قيمة الأملاك تفوق 250 مليون حاليا إن لم يكن أكثر، ببساطة 50 مليون هذا جمعهم وقت كان الدولار يساوي 3 جنيهات فقط".

القضاء سينصفه ويثبت البيع الصوري

وعلق البلوجر داهم القحطاني فقال: "قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم * إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم [التغابن:15] الآية لا تنطبق بالطبع على الجميع إنما على الذين يعقون أو يؤذون أو يُشغلون الآباء والأمهات عن طاعة الله"

الدكتور محمد عبد الغني، فيتو

وقال البلوجر أحمد المطيري " بالنسبة للموضوع إذا كان صادقًا وليس هناك أمور أخرى فالقضاء سينصفه ويثبت أن البيع صوري، وهناك إثراء بلا سبب شرعي للولد خصوصًا إنه عاطل وتبطل جميع تصرفاته ويسترد أمواله وعقاراته بحكم قضائي".

وعبر البلوجر جياد راكان عن ألمه فقال: "عايش عشانهم وهم عايشين على حسابه، المغترب مسكين عايش في حلم العودة واللمة وعياله عايشين في واقع الصرف والبعزقة هو يبني قصر في الخيال وهم يهدمون الواقع، صدمته يوم رجع ولقى نفسه على الحديدة هذه تذبح الرجل قهرًا".

أما البلوجر خطاف الخطاف فقال: "والله إنه بلاء عظيم الله يصبرك ويجبر قلبك ويعوضك خير مما فقدت صلاح الأبناء وهدايتهم رزق من رب العالمين.. إبراهيم عليه السلام أصلح الله له اسماعيل مع أنه تركه مع أمه في مكة ونوح عليه السلام ربى ابنه معه وأمام عينه ومع ذلك قال الله عنه " إنه ليس من أهلك".

