جحود الأبناء، شاب ينهي حياه والده خنقا في طنطا

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مقتل رجل أعمال على يد ابنه خنقا بسبب خلافات مالية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغا بواقعة اكتشاف وفاة رجل أعمال في ظروف غامضة بمحيط منزله في نطاق دائرة قرية ميت حبيش بدائرة مركز طنطا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الابن لتجرده من كافة مشاعر الإنسانية وخنقه أثناء نومه داخل منزل الأسرة.



وتم تشكيل فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث وقاده العقيد سامح نجيدة رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عميرة مفتش مباحث المركز لكشف غموض الواقعة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد محمد العسال من كشف تورط الابن في إنهاء حياة والده رجل الأعمال "ياسر.ف. ع" 50 سنة خنقا بسبب خلافات مادية كما تم اقتياده لديوان المركز لعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام.

