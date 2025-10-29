الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

جحود الأبناء، شاب ينهي حياه والده خنقا في طنطا

الأب المقتول على
الأب المقتول على يد ولده بطنطا

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مقتل رجل أعمال على يد ابنه خنقا بسبب خلافات مالية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)

نائب محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب ناقلة محملة بالزيت على الطريق الدولي طنطا – السنطة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت بلاغا بواقعة اكتشاف وفاة رجل أعمال في ظروف غامضة بمحيط منزله في نطاق دائرة قرية ميت حبيش بدائرة مركز طنطا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط الابن لتجرده من كافة مشاعر الإنسانية وخنقه أثناء نومه داخل منزل الأسرة.
 

وتم تشكيل فريق البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث وقاده العقيد سامح نجيدة رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عميرة مفتش مباحث المركز لكشف غموض الواقعة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد محمد العسال من كشف تورط الابن في إنهاء حياة والده رجل الأعمال "ياسر.ف. ع" 50 سنة خنقا بسبب خلافات مادية كما تم اقتياده لديوان المركز لعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

انقلاب سيارة تحمل مواد غذائية على طريق المحلة – طنطا (صور)

نائب محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب ناقلة محملة بالزيت على الطريق الدولي طنطا – السنطة

إخلاء سبيل الأم المتهمة بالتعدي على طفليها في الغربية

حريق بسوبر ماركت قرب نادي طنطا بالغربية

الأكثر قراءة

ليس خرقا!

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

ننشر أسماء أساتذة جامعة القاهرة ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

حتى رسوم الدفن، أستاذ جامعي يوجه رسالة لاذعة للحكومة: "صارت تاجرا جشعا بلا قلب"

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

خدمات

المزيد

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الميت الظالم (فيديو)

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

المزيد
الجريدة الرسمية