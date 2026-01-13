لإجبارها على التسول، ضبط شخص اعتدى على زوجته في القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على زوجته بالضرب، محدثًا إصابتها، وذلك إثر خلاف بينهما على اعتراضها على مرافقته في أعمال التسول.
تفاصيل الواقعة
أكدت التحريات أن الواقعة لم يُحرر بشأنها أي بلاغ رسمي، وتم تحديد وضبط الشخص وزوجته التي ظهرت مصابة بكدمة في الوجه، وعُرف عن الرجل معلومات جنائية سابقة.
وبمواجهته اعترف بإحداث الإصابة نتيجة خلافات بينهما.
إجراءات الضبط والتحقيق
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، ضمن جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الاجتماعي وحماية المواطنين من أي أشكال للعنف الأسري أو الاستغلال.
