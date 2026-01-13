مصادرة 11 طن دقيق مهرب وضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ 7 ملايين جنيه

الثلاثاء 13 يناير 2026
واصلت  وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

  واستمرارًا لجهود أجهزة الوزارة، شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة،  حملات مكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار.

 

أسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، تمهيدًا لتوزيعه بشكل قانوني، وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات الرادعة وفق القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

 

حملات مكثفة تضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

وفى سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن بـ   وزارة الداخلية،  الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 7 ملايين جنيه.


أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

