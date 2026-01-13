الثلاثاء 13 يناير 2026
حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالغردقة وقنا

حادث مرورى
حادث مرورى
لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم بين موتوسيكل وكباش قصب بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وفاة شاب وإصابة آخرين في تصادم  بأبوتشت
 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا  بلاغا يفيد بوقوع الحادث، وبالأنتقال والفحص أسفر عن وفاة مصطفى محمود 20 عامًا، وإصابة حمادة أشرف  25 عامًا ومحمود صلاح  26 عامًا، وجميعهم من أبناء القرية.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحريز المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق في الحادث، وكلفت وحدة المباحث بالكشف عن ملابساته وملابسات وقوعه.

 تصادم ميكروباص وملاكي على طريق الغردقة

وفى سياق آخر، لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق سفاجا – الغردقة، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية جزئيًا لحين رفع آثار الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت القوات لمعاينة موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين في موقع الحادث وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة.

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، بينما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

