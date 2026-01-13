زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

18 حجم الخط

شهدت وزارة الثقافة خلال الساعات الأخيرة تحولات إدارية داخل قطاع الفنون التشكيلية، حيث أسدل الستار على رحلة الدكتور وليد قانوش في رئاسة القطاع والتي استمرت لعدة سنوات شهدت حراكًا فنيًا وإداريًا واسعًا.

كواليس القرار.. تفويض "بسيوني" ينهي الجدل

علمت فيتو من مصادر مطلعة من داخل أروقة وزارة الثقافة أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أصدر قرارًا بتفويض عمرو بسيوني، الوكيل الدائم للوزارة، بمباشرة كافة صلاحيات الوزير في الشؤون المالية والإدارية وقانون التعاقدات لقطاع الفنون التشكيلية.

هذا القرار جاء تزامنًا مع عدم تجديد انتداب الدكتور وليد قانوش لرئاسة القطاع منذ شهر، ليعلن هذا التفويض رسميًا انتهاء مهمة الدكتور وليد قانوش رئيسا للقطاع.

محمد طلعت مرشحًا لخلافة قانوش

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعه، عن كواليس الترتيبات القادمة داخل الوزارة، حيث يتردد بقوة داخل الأروقة أن وزير الثقافة بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات المقررة لتكليف الفنان محمد طلعت، مساعد وزير الثقافة للفنون التشكيلية والبصرية، برئاسة القطاع خلفًا للدكتور وليد قانوش، وذلك لضمان استمرارية العمل في الملفات الفنية التي يضطلع بها القطاع حاليًا.

وليد قانوش يودع "الثقافة" برسالة مؤثرة

وفي أول رد فعل له، نشر الدكتور وليد قانوش بيانًا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنًا نهاية مهمته التي دامت 15 عامًا داخل أروقة الوزارة. وأكد قانوش في رسالته أنه يغادر منصبه بـ "ضمير مستريح" وفخر كبير بما قدمه، قائلًا: «أشعر باطمئنان كبير لسلامة النوايا.. ولم أتعمد إلا ما وقر في ضميري من صواب».

واستعرض خلال البيان مسيرته التي بدأت من الإسكندرية وصولًا لرئاسة قطاع الفنون التشكيلية والإشراف على صندوق التنمية الثقافية.

معلنا عودته لممارسة مهنته الأساسية أستاذًا للتصوير، متفرغًا لتجربته الفنية الخاصة، معربًا عن أمله في الاستمرار في خدمة الوطن من موقعه الأكاديمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.