ضبط قائد ميكروباص امتنع عن تحميل الركاب بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تضمن امتناع قائد سيارة ميكروباص عن تحميل الركاب بأحد المواقف بالقاهرة.

وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الشرقية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

 

 

وعلى جانب آخر،تمكنت مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها.

تفاصيل الواقعة

وأكدت التحريات أن المتهم كان يقوم بتصنيع الألعاب النارية داخل ورشته الخاصة، مستخدمًا أدوات ومعدات مهيأة لإنتاج كميات كبيرة بغرض الترويج والاتجار في الأسواق بشكل غير قانوني. 

وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن النشاط يشكل خطورة على المواطنين بسبب الطبيعة المتفجرة للألعاب النارية، والتي قد تتسبب في وقوع حوادث حرائق أو إصابات في حال تداولها أو استخدامها بشكل غير آمن.

إجراءات الضبط والتحقيق

عقب تقنين  الإجراءات الأمنية، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته 700 ألف قطعة ألعاب نارية، والأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الألعاب

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، مع تكثيف الحملات الأمنية لمراقبة ومنع تداول هذه المواد الخطرة في المحافظة.

 

